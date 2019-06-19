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Житель Борисова продал билеты на вымышленный массовый Openair-фестиваль
Источник материала: Партизан
Борисовчанин 1988 года рождения предлагал жителям и гостям города Борисова посетить крупномасштабный фестиваль на открытом воздухе вблизи пешеходного моста,
На мероприятии планировалось выступление известного участника музыкальных шоу Яна Яроша и блогеров DAVA & KARA KROSS. Кроме того, купить билеты предлагалось за незначительную цену: стоимость варьировалась от 20 до 40 рублей.
Во время общения с заинтересовавшимися гражданами молодой человек уверял в широкомасштабности мероприятия, после чего направлял в адрес покупателей курьера и через него же получал деньги за реализованный билет. Таким образом он продал билеты не одному десятку борисовчан. Точное количество граждан в настоящий момент устанавливается, их может быть значительно больше.
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Борисовчанин 1988 года рождения предлагал жителям и гостям города Борисова посетить крупномасштабный фестиваль на открытом воздухе вблизи пешеходного...
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