Житель Борисова продал билеты на вымышленный массовый Openair-фестиваль

На мероприятии планировалось выступление известного участника музыкальных шоу Яна Яроша и блогеров DAVA & KARA KROSS. Кроме того, купить билеты предлагалось за незначительную цену: стоимость варьировалась от 20 до 40 рублей.

Во время общения с заинтересовавшимися гражданами молодой человек уверял в широкомасштабности мероприятия, после чего направлял в адрес покупателей курьера и через него же получал деньги за реализованный билет. Таким образом он продал билеты не одному десятку борисовчан. Точное количество граждан в настоящий момент устанавливается, их может быть значительно больше.



