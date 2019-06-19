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Гродненского историка будут судить за плакат по поводу мора рыбы под Лидой

20.06.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Историк Мечислав Супрон был вызван в милицию за акцию, которую он провел 18 июня в центре Гродно. В тот день парень прикрепил к перилам Старого моста растяжку с надписью «Неман отравлен Лидском ЖКХ».

— Мне позвонили из Октябрьского РОВД. Мне предложили встретиться для выяснения обстоятельств. На мой вопрос: с какой стати, был ответ, что это не телефонный разговор. Предложили даже сами ко мне подъехать, но я сказал, что сам к ним приеду. Был составлен протокол по факту нарушения закона о проведении массовых мероприятий. Теперь буду ждать суда, — рассказал в интервью «Радио Рация» историк.

Мечислав Супрон констатирует, что представители милиции в РОВД интересовались его действиями.



— Был задан вопрос, почему я решил провести именно пикет, а не написал какую-то статью. Я объяснил, что сколько было статей написано, но нет никакого результата. И я решил провести такую ​​акцию, чтобы тем самым выразить свое возмущение, протест и проинформировать людей, что их жизнь подвергается опасности.

Историк считает, что после купания в отравленном Немане у его сына поднялась температура, а сам он получил кожную болезнь, которую подтвердили в Гродненском кожвендиспансере.


Напомним, что появились результаты лабораторных испытаний проб воды, которые были взяты в реке Дитве под Лидой. Причина массового мора рыбы в водоеме — сброс очистных сооружений Лидского ЖКХ. Сейчас специалисты рассчитывают стоимость ущерба, нанесенного природе.

Изначально специалисты природоохраны и Лидского ЖКХ говорили о том, что мор рыбы произошел, как и раньше, из-за жаркой погоды. По словам экологов, жаркая погода, конечно, тоже повлияла на ситуацию в реке не в лучшую сторону — согласно результатам анализов, уровень кислорода в реке был очень низким, и это могло быть вызвано высокими температурами.

 
Теги: Гродно
 
 
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Историк Мечислав Супрон был вызван в милицию за акцию, которую он провел 18 июня в центре Гродно. В тот день парень прикрепил к перилам Старого моста растяжку с...
 
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