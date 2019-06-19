Гродненского историка будут судить за плакат по поводу мора рыбы под Лидой

«Радио Рация» историк. — Мне позвонили из Октябрьского РОВД. Мне предложили встретиться для выяснения обстоятельств. На мой вопрос: с какой стати, был ответ, что это не телефонный разговор. Предложили даже сами ко мне подъехать, но я сказал, что сам к ним приеду. Был составлен протокол по факту нарушения закона о проведении массовых мероприятий. Теперь буду ждать суда, — рассказал в интервьюисторик.





Мечислав Супрон констатирует, что представители милиции в РОВД интересовались его действиями.













— Был задан вопрос, почему я решил провести именно пикет, а не написал какую-то статью. Я объяснил, что сколько было статей написано, но нет никакого результата. И я решил провести такую ​​акцию, чтобы тем самым выразить свое возмущение, протест и проинформировать людей, что их жизнь подвергается опасности.

Историк считает, что после купания в отравленном Немане у его сына поднялась температура, а сам он получил кожную болезнь, которую подтвердили в Гродненском кожвендиспансере.







