Президент Молдовы Игорь Додон прилетел в Беларусь

Президента встретили с красной дорожкой в Национальном аэропорте «Минск».

Додон прибыл с кратким рабочим визитом по приглашению Александра Лукашенко. Он будет участвовать в церемонии открытия II Европейских игр 21 июня: в них состязаются 50 спортсменов из Молдовы.

Кроме того, у молдавского президента запланировано несколько встреч с другими президентами и главами правительств для двусторонних переговоров, в том числе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.





Напомним, на открытие Игр также должны прибыть руководители Азербайджана, Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.