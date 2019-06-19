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Президент Молдовы Игорь Додон прилетел в Беларусь
Источник материала: Партизан
Президент Молдовы Игорь Додон сегодня вечером прибыл в Беларусь — он сообщил об этом в Facebook.
Президента встретили с красной дорожкой в Национальном аэропорте «Минск».
Додон прибыл с кратким рабочим визитом по приглашению Александра Лукашенко. Он будет участвовать в церемонии открытия II Европейских игр 21 июня: в них состязаются 50 спортсменов из Молдовы.
Кроме того, у молдавского президента запланировано несколько встреч с другими президентами и главами правительств для двусторонних переговоров, в том числе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.
Напомним, на открытие Игр также должны прибыть руководители Азербайджана, Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня вечером прибыл в Беларусь — он сообщил об этом в Facebook.
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