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Президент Молдовы Игорь Додон прилетел в Беларусь

20.06.2019 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня вечером прибыл в Беларусь — он сообщил об этом в Facebook.

Президента встретили с красной дорожкой в Национальном аэропорте «Минск».


 
Додон прибыл с кратким рабочим визитом по приглашению Александра Лукашенко. Он будет участвовать в церемонии открытия II Европейских игр 21 июня: в них состязаются 50 спортсменов из Молдовы.

Кроме того, у молдавского президента запланировано несколько встреч с другими президентами и главами правительств для двусторонних переговоров, в том числе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

Напомним, на открытие Игр также должны прибыть руководители Азербайджана, Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня вечером прибыл в Беларусь — он сообщил об этом в Facebook.
 
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