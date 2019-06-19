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Беларусь попала в «короткий список» МОТ. «Мы добились большего, чем ожидали»

20.06.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МОТ не заметила прямых фактов принудительного труда, но обеспокоена законодательными возможностями его применения.

Беларусь третий раз за последние четыре года отчитывалась о выполнении Конвенции №29 МОТ «О недопущении принудительного труда». «Беларуский вопрос» рассматривался 15 июня Комитетом по применению стандартов в рамках ежегодной Международной конференции труда.

В заседании МКТ принимали участие официальная делегация во главе с министром труда и соцзащиты Ириной Костевич и делегация независимых профсоюзов во главе с председателем БКДП Александром Ярошуком.

Итоги рассмотрения “беларуского вопроса” комментирует заместитель председателя БКДП Сергей Антусевич, который выступал с докладом в Женеве.

Вице-председатель БКДП отмечает, что результат нынешней сессии МКТ превзошел ожидания:


- 40 стран, в которых наблюдаются проблемы с соблюдением прав профсоюзов и трудящихся, попадают в длинный список МОТ, а 24 страны рассматриваются непосредственно на Международной конференции труда. «Беларуский вопрос» обсуждали в прошлую субботу, сегодня появилось предварительное заключение Комитета. Конечно, хотелось бы, чтобы ситуация с правами профсоюзов, с правами рабочих решалась мирно и быстрее, учитывая рекомендации МОТ, данные много лет назад. Правительство все-таки вынуждено прислушиваться к рекомендациям. Но, к сожалению, МОТ не имеет других механизмов воздействия, кроме как уговоры; когда нарушения прав профсоюзов и трудящихся приобрели совсем уже брутальный характер, тогда вмешался Евросоюз и лишал торговых преференций, – отмечает Сергей Антусевич. – В сложившихся условиях мы добились даже большего, чем ожидали: у нас было очень мало надежд, что Беларусь попадет в “короткий список” для рассмотрения.

О чем говорил Сергей Антусевич на заседании Комитета по применению стандартов?

- Свои позиции мы давным-давно обозначили. Нас, прежде всего, беспокоит контрактная система: по Трудовому кодексу работа, которая имеет постоянный характер, не может регуліроваться срочными трудовыми контрактами. В Беларуси же такая практика – повсеместная; более того, контракты заключаются на 1 год. В таких условиях осложнена работа независимых профсоюзов, поскольку срочные трудовые контракты сказываются на активности работника, на его инициативе, отношении к нарушениям со стороны нанимателя. Лучше вообще уволиться, а не терпеть очень странные вещи: невыплату заработной платы, необеспечение средствами индивидуальной защиты и так далее.

Какие проблемы в Беларуси МОТ поднимает в первую очередь?

- Соблюдение прав трудящихся в Беларуси остается под пристальным вниманием МОТ. МОТ запрашивает информацию о правоприменительной практике закона «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них»  – действительно ли там применяется принудительный труд, и следит за развитием ситуации с декретом №3. Прямой запрос в адрес беларуского правительства поступал именно по этим двум законам. Комитет по нормам и стандартам призвал беларуское правительство воздержаться от применения принудительного труда в других сферах и законодательных актах, – заключил зампредседателя БКДП.

 
 
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МОТ не заметила прямых фактов принудительного труда, но обеспокоена законодательными возможностями его применения.
 
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