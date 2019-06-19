В Москве стартовал автопробег в честь 75-летия освобождения Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве стартовал международный автопробег в честь 75-летия освобождения Беларуси от нацистов, передает телеканал «МИР 24». Его организовали ДОСААФ России и Беларуси.

«Совместная война, те потери, цена достигнутой победы нас прочно объединили. В этом году у нас 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Естественно, мы помогаем нашим братьям провести данное мероприятие», – отметил Александр Колмаков, председатель ЦС ДОСААФ РОССИИ.

Участники проедут десятки городов в обеих странах и посетят самые значимые исторические места. По всему маршруту провезут гильзы с землей из городов-героев. А в День памяти и скорби, 22 июня, продемонстрируют на Бородинском поле историческую реконструкцию боев 1941 года.