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В Москве стартовал автопробег в честь 75-летия освобождения Беларуси
20.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве стартовал международный автопробег в честь 75-летия освобождения Беларуси от нацистов, передает телеканал «МИР 24». Его организовали ДОСААФ России и Беларуси.
Участники проедут десятки городов в обеих странах и посетят самые значимые исторические места. По всему маршруту провезут гильзы с землей из городов-героев. А в День памяти и скорби, 22 июня, продемонстрируют на Бородинском поле историческую реконструкцию боев 1941 года.
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Участники проедут десятки городов в обеих странах и посетят самые значимые исторические места.
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