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22 июня в Горках остановят транспорт на пять минут
20.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
22 июня, в
Кроме этого, в области запланирован ряд тематических мероприятий. Среди них – трансляция тематического ролика по всем уличным громкоговорителям, по радио, телевизионным каналам, в общественном транспорте в одно и то же время. После окончания трансляции зазвенят колокола всех храмов Могилевщины.
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22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, с 12:15 до 12:20 Горки присоединятся к областной акции — будет обеспечена полная остановка...
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