22 июня в Горках остановят транспорт на пять минут

Источник материала: Горецкий вестник

22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, с 12:15 до 12:20 Горки присоединятся к областной акции — будет обеспечена полная остановка автотранспорта (за исключением спецтранспорта).





Кроме этого, в области запланирован ряд тематических мероприятий. Среди них – трансляция тематического ролика по всем уличным громкоговорителям, по радио, телевизионным каналам, в общественном транспорте в одно и то же время. После окончания трансляции зазвенят колокола всех храмов Могилевщины.