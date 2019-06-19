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Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

20.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня на базе Горецкого района состоялась выездная сессия Могилевского областного Совета депутатов под руководством председателя областного Совета депутатов Дмитрия Харитончика.

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

В ней приняли участие депутаты областного Совета депутатов, заместители председателей городских и районных исполнительных комитетов, представители бизнес-сообщества Могилевщины. Ключевым вопросом повестки дня была реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства». О том, что областной и районные Советы депутатов делают в этом направлении, подробно обсудили на пленарной части сессии.

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

На выездной части мероприятия участникам показали примеры успешного развивающихся частных предприятий на территории нашего города. Это ЧУПП «Прометей», ООО «Стас интернешнл», ООО «Технопарк «Горки», ООО «Ремком», ООО «ТРК «Золотой теленок». Подробнее об этом читайте в одном из ближайших номеров газеты «Горецкий вестник».

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Предпринимательство по-горецки: Фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня на базе Горецкого района состоялась выездная сессия Могилевского областного Совета депутатов под руководством председателя областного Совета...
 
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