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Наравне с Италией и Францией: российские туристы высоко оценили белорусскую кухню
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Российские туристы высоко оценили белорусскую национальную кухню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупное агентство решило составить рейтинг лучших городов и стран для летних гастрономических путешествий.
Эксперты призвали обратить внимание на важность гастрономии в жизни людей. По их мнению, каждый народ и его культура вносят свой вклад в устойчивое развитие посредством культуры питания.
По итогам обширного интернет-опроса, Беларусь не только вошла в первую десятку, но и оказалась на одном уровне с Италией и Францией.
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Новости Беларуси. Российские туристы высоко оценили белорусскую национальную кухню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупное агентство решило...
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