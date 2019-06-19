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Новости экономики за 20.06.2019

20.06.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько новых автобусов МАЗ будут обслуживать гостей и участников II Европейских игр, зачем Беларусь берет кредит в Банке развития Китая, и как нашу страну оценивают гастрономические туристы? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

МАЗ ОРГАНИЗОВАЛ КРУГЛОСУТОЧНУЮ ТЕХПОДДЕРЖКУ АВТОБУСОВ КО II ЕВРОПЕЙСКИМ ИГРАМ

Минский автомобильный завод успешно выполнил план поставки своей продукции ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица и область получили порядка 380 новых, оборудованных кондиционерами автобусов.

Новости экономики за 20.06.2019

Новости экономики за 20.06.2019

Все они уже прошли обкатку, в некоторых случаях небольшое дооснащение – и готовы к работе. Часть машин будет обслуживать спортсменов, остальные будут развозить болельщиков и других пассажиров.

А чтобы всё прошло без поломок, завод специально к Играм сформировал сервисные бригады, которые будут круглосуточно работать в автопарках. Специалисты быстро окажут техническую и конструкторскую поддержку, если она понадобится.

БЕЛАРУСЬ ДО КОНЦА 2019 ГОДА МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ КИТАЙСКИЙ КРЕДИТ НА 3,5 МЛРД ЮАНЕЙ

Беларусь планирует привлечь крупный кредит Банка развития Китая. Меморандум уже подписан, сейчас Министерство финансов обсуждает условия.

Новости экономики за 20.06.2019

По итогам переговоров ожидается подписание кредитного соглашения, согласно которому до конца 2019 года будет предоставлен займ на 3,5 миллиарда юаней. Это примерно полмиллиарда долларов. Таким образом, Минфин сможет заместить часть российских источников на китайском рынке.

БЮДЖЕТ 2020 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ БЕЗПРОФИЦИТНЫМ

Бюджет Беларуси на 2020 год планируется с нулевым профицитом, то есть доходы будут равны расходам. Сегодня в правительстве рассказали об основных приоритетах готовящегося главного финансового документа.

Новости экономики за 20.06.2019

Главный упор будет сделан на дальнейший рост доходов населения, обеспечение социальной защиты и финансирование государственных социальных программ. Продолжится сокращение налоговых льгот (они будут заменены на прямые бюджетные субсидии) и объемов государственной поддержки предприятий.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Сколько новых автобусов МАЗ будут обслуживать гостей и участников II Европейских игр, зачем Беларусь берет кредит в Банке развития Китая, и как...
 
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