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36,8 % введённого в январе-мае 2019 года жилья в Беларуси построено для нуждающихся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более трети введенного в 2019 году жилья предназначено для стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего с начала года новоселов приняли 13 тысяч 100 квартир общей площадью 1 миллион 250 тысяч квадратных метров. Каждый третий квадрат – для нуждающихся, причем более 300 тысяч метров построены с использованием государственной поддержки.
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Новости Беларуси. Более трети введенного в 2019 году жилья предназначено для стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе Новости...
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