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Готов ли Минск ко II Европейским играм, и что останется городу после них? Рассказывает Александр Дорохович

20.06.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Итак, буквально сутки остаются до торжественной церемонии открытия II Европейских игр. Готов ли Минск к мультиспортивному форуму? И что кроме впечатлений останется городу после? В гостях у программы Новости «24 часа» на СТВ заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

«У нас сделан невероятный, огромный объем работ»

Время «икс» уже завтра. Открываются II Европейские игры. Как вы оцениваете готовность столицы к предстоящему форуму?

Готов ли Минск ко II Европейским играм, и что останется городу после них? Рассказывает Александр Дорохович

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
По нашему мнению, мы постарались достойно встретить наших гостей. Конечно, должны гости оценить, насколько город Минск подготовился к столь масштабному форуму спортивному. Да, действительно, у нас сделан невероятный, огромный объем работ, за что огромное спасибо коммунальным службам. Мы в этом году высадили рекордное количество деревьев – 56 тысяч, 185 тысяч кустарников, мы установили 15 тысяч кашпо. Мы выполнили замену асфальта на площади 450 тысяч метров квадратных. Мы выполнили огромные работы по фасадам. Сегодня уже высажено в городе Минске более 7 миллионов цветов.

Объемы просто впечатляют, поэтому еще раз огромное спасибо всем, кто принял активное участие. Надеюсь, что нашим гостям это очень понравится.

Готов ли Минск ко II Европейским играм, и что останется городу после них? Рассказывает Александр Дорохович

То есть гости уедут, а вся красота нам останется.

Александр Дорохович:
Да. Именно для этого мы и стараемся. Понимаем, что каждый шаг делает нашу любимую столицу, наш любимый город чище, красивее, уютнее. Поэтому делаем не только для гостей, мы в первую очередь делаем для себя.

«Упор делался на благоустройство территории»

А если сравнивать с чемпионатом мира по хоккею, который мы проводили? Что сделано было тогда и сейчас?

Александр Дорохович:
Сейчас, конечно, мы больше делали упор на красоту, чистоту, эстетику, благоустройство, озеленение. К чемпионату мира 2014 года выполнялся ряд строительных работ: строились спортивные объекты, спортивные арены. Сейчас мы больше занимались благоустройством.

Да, конечно, мы тоже выполняли ремонты путепроводов, мостов. Но все-таки упор делался на благоустройство территории.

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Тем не менее, возможны ведь какие-то форс-мажоры? Готовы ли все наши службы чуть что принять нужные меры вовремя?

Готов ли Минск ко II Европейским играм, и что останется городу после них? Рассказывает Александр Дорохович

Александр Дорохович:
Хотелось бы, конечно, чтобы не было форс-мажоров. Конечно, мы к любой ситуации готовы. У нас созданы соответствующие бригады, определены зоны ответственности, определено время регламента, кто на что и как должен реагировать. Мы готовы, вооружены вплоть до того, что каждая служба, понимая, что, возможно, у другой службы могут возникнуть какие-то трудности, будет страховать.

Рассчитываем, первое, что чрезвычайных ситуаций не будет; второе, конечно же, уверен, что мы справимся в самые сжатые сроки.

Уже гостей много у нас прибыло в Минск? Может быть уже были какие-то впервые впечатления, пожелания, может, критика?

Готов ли Минск ко II Европейским играм, и что останется городу после них? Рассказывает Александр Дорохович

Александр Дорохович:
В мой адрес пока не звучала критика. Я к критике отношусь очень скрупулезно. Для меня каждая критика, каждое мнение чрезвычайно важны. Поэтому, конечно, если такая критика будет, будут какие-то замечания, реакция будет немедленная.

О велогонках в Минске: «Дорожная инфраструктура вполне приспособлена для проведения подобных соревнований с минимальными затратами»

Еще один момент, на который хотела обратить внимание. Сейчас в Европе очень популярны велогонки. Как раз в эти выходные они будут проходить. Вообще, легко ли было приспособить Минск к проведению таких мероприятий?

Александр Дорохович:
Как сказать, легко и трудно, трудно и легко. Мы провели ряд мероприятий. Где-то нужно было убрать «спящих полицейских», где-то нужно было отдельно выполнить работы по благоустройству, по ремонту фасадов. Это плановые работы. Думаю, что никаких сверхъестественных действий мы не совершили, никаких огромных капитальный вложений мы не понесли. Думаю, что город Минск готов, дорожная инфраструктура вполне приспособлена для проведения подобных соревнований с минимальными затратами.

«Уверен, что туристов будет больше»

Готов ли Минск ко II Европейским играм, и что останется городу после них? Рассказывает Александр Дорохович

Как вы думаете, туристов после проведения II Европейских игр будет больше?

Александр Дорохович:
Уверен, что туристов будет больше. Недавно увидел такой случай: в одном из универмагов турист подошел к прилавку, что-то спрашивал у продавца, а продавец в ответ спрашивает: «Как вам город Минск?». Он говорит: «Очень спокойный, безопасный и чистый город. Поэтому буду всем рекомендовать всем приехать сюда. Я здесь всего лишь неделю, но хочется здесь остаться надолго».

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Люди в материале: Александр Дорохович, Илона Волынец
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Итак, буквально сутки остаются до торжественной церемонии открытия II Европейских игр. Готов ли Минск к мультиспортивному форуму? И что кроме...
 
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