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Готов ли Минск ко II Европейским играм, и что останется городу после них? Рассказывает Александр Дорохович
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Итак, буквально сутки остаются до торжественной церемонии открытия II Европейских игр. Готов ли Минск к мультиспортивному форуму? И что кроме впечатлений останется городу после? В гостях у программы Новости «24 часа» на СТВ заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
«У нас сделан невероятный, огромный объем работ»
Время «икс» уже завтра. Открываются II Европейские игры. Как вы оцениваете готовность столицы к предстоящему форуму?
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Объемы просто впечатляют, поэтому еще раз огромное спасибо всем, кто принял активное участие. Надеюсь, что нашим гостям это очень понравится.
То есть гости уедут, а вся красота нам останется.
Александр Дорохович:
«Упор делался на благоустройство территории»
А если сравнивать с чемпионатом мира по хоккею, который мы проводили? Что сделано было тогда и сейчас?
Александр Дорохович:
Да, конечно, мы тоже выполняли ремонты путепроводов, мостов. Но все-таки упор делался на благоустройство территории.
Тем не менее, возможны ведь какие-то форс-мажоры? Готовы ли все наши службы чуть что принять нужные меры вовремя?
Александр Дорохович:
Рассчитываем, первое, что чрезвычайных ситуаций не будет; второе, конечно же, уверен, что мы справимся в самые сжатые сроки.
Уже гостей много у нас прибыло в Минск? Может быть уже были какие-то впервые впечатления, пожелания, может, критика?
Александр Дорохович:
О велогонках в Минске: «Дорожная инфраструктура вполне приспособлена для проведения подобных соревнований с минимальными затратами»
Еще один момент, на который хотела обратить внимание. Сейчас в Европе очень популярны велогонки. Как раз в эти выходные они будут проходить. Вообще, легко ли было приспособить Минск к проведению таких мероприятий?
Александр Дорохович:
«Уверен, что туристов будет больше»
Как вы думаете, туристов после проведения II Европейских игр будет больше?
Александр Дорохович:
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Готов ли Минск ко II Европейским играм, и что останется городу после них? Рассказывает Александр Дорохович
Новости Беларуси. Итак, буквально сутки остаются до торжественной церемонии открытия II Европейских игр. Готов ли Минск к мультиспортивному форуму? И что кроме...
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