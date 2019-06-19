Источник материала: Новости Волковыска

20 июня председатель Следственного комитета Иван Носкевича посетил Гродненщину с официальным визитом.

Визит начался со встречи с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым. Руководители обсудили ряд разноплановых вопросов, после чего провели совместное совещание с участием руководителей облисполкома и горрайисполкомов.

Одним из пунктов повестки дня Ивана Носкевича стала встреча в качестве Главы попечительского совета Белорусской федерации гандбола с представителями Гродненского отделения федерации.

На ней были предметно рассмотрены результаты и достижения гродненских гандбольных команд «Городничанка» и «Кронон», а также юных спортсменов. Кроме того, поднят ряд важных проблем по подготовке не только гандболистов, но и тренерского состава, а также внесены инициативы, в решении и продвижении которых необходимо участие Главы попечительского совета.

Иван Носкевич обсудил алгоритмы реализации отдельных предложений, а в завершении встречи вручил полный комплект гандбольной формы директору Волковысской СДЮШОР № 2 Юрию Жешко.

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