22 июня на водохранилище Хатьковцы состоятся районные соревнования по лову летней рыбы поплавочной удочкой.
Начало в 9 часов. Сбор и регистрация участников с 8 до 8.30.
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Районные соревнования по рыбалке пройдут в Хатьковцах
20.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
22 июня на водохранилище Хатьковцы состоятся районные соревнования по лову летней рыбы поплавочной удочкой.
Начало в 9 часов. Сбор и регистрация участников с 8 до 8.30.
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22 июня на водохранилище Хатьковцы состоятся районные соревнования по лову летней рыбы поплавочной удочкой. Начало в 9 часов....
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