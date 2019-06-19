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В Беларуси начали успешно лечить от рака дендритными клетками

20.06.2019 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При помощи дендритных клеток в Беларуси успешно лечат рак молочной и поджелудочной железы, а в ближайшее время планируют начать их применение и в борьбе с другими онкозаболеваниями, сообщил директор Государственного научного учреждения "Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси", кандидат медицинских наук Андрей Гончаров.

"Дендритные клетки в Беларуси используют для лечения как хронических инфекций и онкозаболеваний. Самый большой опыт у нас в лечении рака молочной и поджелудочной железы. Сейчас мы работаем над научным заданием по раку мочевого пузыря, в планах - лечение рака почки", - сообщил он.

Гончаров рассказал о положительном опыте лечение рака поджелудочной железы данным методом, который был опробирован совсем недавно. В клинических испытаниях принимали участие 26 пациентов Минского городского клинического онкодиспансера, у большинства из которых была диагностирована стадия 2B. Результатами проведенных испытания специалисты и большинство пациентов остались довольны.

"Результаты по одногодичной выживаемости пациентов с этим сложным видом рака свидетельствуют о том, что при помощи дендритных клеток и стандартном протоколе лечения болезни показатели улучшаются в среднем в 2 раза", - отметил Гончаров.

Директор института также обратил внимание на то, что в Беларуси оказываются платные услуги с использованием клеточных технологий. И их "потребителями" становятся преимущественно пациенты с онкологическими заболеваниями – как из Беларуси, так и из других стран.


Впрочем, не все желающие могут попасть в число желающих пройти данный вид терапии. Во-первых, ее необходимость определяют доктора. Во-вторых, метод клеточной терапии используется преимущественно в тех случаях, когда другие способы лечения себя не оправдали и не дали должного результата. И в-третьих, уже на заключительном этапе, непосредственно при обращении за данным видом лечения, врачи оценят состояние иммунной системы организма. Как пояснил Гончаров, дендритные клетки способны активировать иммунную систему лишь тех пациентов, у которых она "работает".

"Когда мы проводим отбор пациентов, то говорим даже не о стадии болезни, а о сохранности его иммунной системы. Если она не работает, то дендритные клетки уже не помогут. Другими словами, даже пациенту на четвертой стадии болезни с отдаленными метастазами, но более или менее работающей иммунной системой мы в состоянии помочь, а людям в терминальной стадии болезни – уже нет", - пояснил он.

Гончаров рассказал, что в Институт обращалось немало пациентов с просьбой помочь больным людям, когда врачи были вынуждены отказывать в оказании помощи.

"Многие обращались уже в терминальной стадии болезни, когда даже сами не могли приехать к нам. Приезжали родственники со словами "Помогите, папа умирает!". Но, к сожалению, таким пациентам мы помочь уже не в состоянии и сразу честно об этом заявляем. Хотя знаем, что во многих странах подобная помощь оказывается на платной основе при любом состоянии пациента. Однако нам важна эффективность применения данного препарата, а не только возможность получить доход", - заявил он.

По словам Гончарова, клеточный метод способен помочь в лечении практически всех социально опасных болезней – "тех, которые приводят к смерти пациента или его инвалидности". К их числу относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, нейрорегениративные заболевания, серьезные заболевания опорно-двигательного аппарата, онкозаболевания.

"В Беларуси имеется опыт применения стволовых клеток в лечении инфаркта миокарда и кардиомиопатии. И результаты очень неплохие. Да, пока мы имеем лишь клинические испытания, но должно пройти некоторое время прежде, чем такая методика будет применяться более широко", - отметил Гончаров.

Главной проблемой развития клеточных технологий в лечении сложных заболеваний в Беларуси специалисты видят отсутствие подходящей инфраструктуры – достаточного количества лабораторий и экспертов. Между тем, Гончаров уверен, что через 10-20 лет данное направление в Беларуси будет более широко развито.

"Да, медицина является очень консервативной отраслью. И пока существуют некоторые ограничения по инфраструктуре и порядку оказания медицинской помощи. Но постепенно все придет, не сомневаюсь", - полагает он.

Гончаров отметил, что законодательство в Беларуси очень либерально в отношении развития клеточных технологий, Минздравом разрешено применение более 40 методов клеточной терапии.

Директор Института обратил внимание также на тот факт, что законодательство в отношении клеточных технологий в Беларуси "работает" с 2014 года, в то время как в России, например, - с 2017-го.

"Россия все чаще обращается к нам за покупкой биоматериала. Так что не исключаем и развитие экспорта в этом направлении", - предположил Гончаров.

В то же время, в белорусском законодательстве пока отсутствует возможность применения генно-модифицированных клеток, которые, по мнению специалистов, могут показывать еще лучшие результаты, нежели обычные клетки.

Стоимость одной "дозы" клеточной терапии составляет $300-500, использование специализированных клеток - $2-3 тыс. Все эти затраты в Беларуси покрываются государством. При платном обращении процедура стоит Br6 тыс.


 
 
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При помощи дендритных клеток в Беларуси успешно лечат рак молочной и поджелудочной железы, а в ближайшее время планируют начать их применение и в борьбе с другими...
 
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