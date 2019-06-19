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Простой трюк: Лукашенко объявляет выборы в белорусский и... союзный парламент. Что делать будем?

20.06.2019 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внутрибелорусским раздраем мы способствуем тому, что авантюра «пакт Путина-Лукашенко» была реализована – тихо и незаметно.

Простой трюк: Лукашенко объявляет выборы в белорусский и... союзный парламент. Что делать будем?
Сегодня Владимир Путин раскрыл карты относительно углубления «союзной интеграции».

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов вплоть до создания союзного парламента, введения единой валюты и т.д. Что-то не было сделано со стороны РФ, что-то — со стороны Беларуси», - подчеркнул Путин во время прямой линии.

Владимир Мацкевич, философ и методолог, эмоционально объяснил «Белорусскому партизану», что означает признание российского руководителя.

- Ничего нового Путин не сказал. Но он подтвердил: действительно эти вопросы стоят на повестке дня и обсуждаются. Представим себе: объявив выборы в белорусский парламент, Лукашенко одновременно объявляет выборы в парламент союзного государства. И что скажут все те, кто отбивался от бойкота выборов, по игнорированию этой кампании? Что они будут делать, выставив своих кандидатов, потратив последние средства?

Простой трюк: без обсуждения, без озвучивания пакта Путина-Лукашенко – отличная аналогия. В этом году исполняется 80 лет пакту Молотова-Риббентропа, хорошим подарком к этому печальному юбилею может подоспеть пакт Путина-Лукашенко. И что мы будем делать – неготовые, не мобилизованные, с внутренним раздраем, со спорами об участии-неучастии в выборах, какие изменения вносить в Конституцию. Мы сами своим раздраем способствуем тому, чтобы авантюра «пакт путина-Лукашенко» была реализована – тихо и незаметно. 

И тогда мы получим союзный парламент. А раз существует союзный парламент, то, наверное, логично продавливать, чтобы его решения имели приоритет над решениями белорусских властей. Про оппозицию и гражданское общество Беларуси придется вообще забыть.


- Зачем тогда вся эта казуистика – не единое государство, а союзное государство?

- Казуистика нужна, чтобы погасить возмущение: все кричат, мол, никакого объединения не будет! Ведь уже 20 лет существует так называемый «союзный договор» - мы просто реализуем старый договор. Если делать резкие движения, можно повторить события в Грузии 2008 года, а тут медленное-медленное удушение, и при этом всем, кто поднимает тревогу по этому поводу, кричат в ответ: ты – алармист, панику сеешь. Старая народная мудрость про лягушку, которую бросают в кипяток или холодную воду, а потом кипятят: когда лягушку бросают в кипяток – она, конечно, обжигает лапки, но моментально оттуда выскакивает и остается живой, а вот если ее поместить в холодную воду и медленно-медленно подогревать, пока вода не закипит - лягушка не дергается и сваривается. Примерно такой же тактикой и действует Кремль при реализации союзного договора, и при этом убаюкивают общественное мнение: нет-нет-нет, аншлюса не будет, объединения не будет. Просто тихонько сначала введем расчетную единицу для двух государств, потом объявим ее единой валютой и так далее.

- Значит, 25 июня Лукашенко и Путин должны подойти к формальному оформлению?

- Я не знаю – от нас все скрывают. Была объявлена дата – 21 июня (тоже сомнительная дата с очень нагруженным смыслом: «Киев бомбили, нам объявили…»), но из-за Европейских игр перенесли встречу на 25 июня. Сути дела этот перенос не меняет, но я с напряжением жду: либо все это окажется фейком, либо – крайне неприятного заявления.

- И что в этой ситуации можно сделать? Или время безвозвратно упущено?

- Не вынуждайте меня ругаться матом! Я уже полгода говорю – что нужно делать, я пытаюсь разговаривать с людьми, у которых есть хоть какие-то остатки партий, организаций. И что мне говорят?.. Поэтому не спрашивайте меня, что нужно делать – я все сказал.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Внутрибелорусским раздраем мы способствуем тому, что авантюра «пакт Путина-Лукашенко» была реализована – тихо и незаметно.
 
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