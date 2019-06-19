В Минске улица Октябрьская станет пешеходной на 10 дней

Улица будет перекрыта на участке от дома №19 до дома №27. Ограничение продлится с 21 по 30 июня, от полуночи и до полуночи.





На этом участке улицы расположено множесто заведений общепита, а на период Игр здесь дополнительно разместят ярмарку еды «Лето на улице Октябрьской». Она будет работать с полудня до полуночи вдобавок к основным фан-зонам.









Напомним, что на время спортивного форума в Минске будут масштабные ограничения движения — так, с ближайшей субботы по вторник многие улицы будут перекрыты из-за велогонок.



