







"Еврорадио" . Таким образом, количество предприятий, на акции которых можно обменять чеки "Имущество", превысило 150. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте Госкомимущества (файл .док). Срок обращения именных приватизационных чеков "Имущество" продлён до 31 декабря 2020 года, передает





При обмене чеков ”Имущество“ на акции открытых акционерных обществ граждане Республики Беларусь имеют право использовать чеки, выданные им лично, а также полученные по договорам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), при условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные близким родственникам, но в сумме не более 250 именных приватизационных чеков ”Имущество“ в течение всего периода безвозмездной приватизации.









Приобретая акции, гражданин становится акционером соответствующего акционерного общества и согласно законодательству наделяется правом на участие в управлении обществом, получение информации о деятельности предприятия, а также продажу, дарение и наследование акций.