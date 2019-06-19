|
Чеки "Имущество" можно будет обменять на акции ещё 25 предприятий
Источник материала: Партизан
С 1 июля список предприятий, на акции которых можно обменять чеки "Имущество", пополнится 25-ю новыми названиями. В их числе рыбные хозяйства "Волма", "Полесье" и "Солы", Радошковичский керамический завод, ОАО "Белорусское морское пароходство", ОАО "Белэнергоавтоматика", ОАО "Белэнергозащита" и другие.
Таким образом, количество предприятий, на акции которых можно обменять чеки "Имущество", превысило 150. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте Госкомимущества (файл .док). Срок обращения именных приватизационных чеков "Имущество" продлён до 31 декабря 2020 года, передает
При обмене чеков ”Имущество“ на акции открытых акционерных обществ граждане Республики Беларусь имеют право использовать чеки, выданные им лично, а также полученные по договорам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), при условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные близким родственникам, но в сумме не более 250 именных приватизационных чеков ”Имущество“ в течение всего периода безвозмездной приватизации.
Приобретая акции, гражданин становится акционером соответствующего акционерного общества и согласно законодательству наделяется правом на участие в управлении обществом, получение информации о деятельности предприятия, а также продажу, дарение и наследование акций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля список предприятий, на акции которых можно обменять чеки "Имущество", пополнится 25-ю новыми названиями. В их числе рыбные хозяйства "Волма", "Полесье" и "Солы",...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)