Памятник белорусским медикам установили под Минском

Скульптуру разместили в сквере у Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии. Она символизирует консилиум медиков, которые принимают важное решение.

Памятник стал в том числе и подарком ко Дню медика – его в Беларуси отмечали в прошлое воскресенье. А еще этот год юбилейный для всей системы здравоохранения страны: ей в марте исполнилось 100 лет.



