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Памятник белорусским медикам установили под Минском
Источник материала: Партизан
Под Минском на территории онкологического центра в Боровлянах установили памятник белорусским медикам.
Об этом сообщили в сюжете телеканала
Скульптуру разместили в сквере у Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии. Она символизирует консилиум медиков, которые принимают важное решение.
Памятник стал в том числе и подарком ко Дню медика – его в Беларуси отмечали в прошлое воскресенье. А еще этот год юбилейный для всей системы здравоохранения страны: ей в марте исполнилось 100 лет.
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Под Минском на территории онкологического центра в Боровлянах установили памятник белорусским медикам.
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