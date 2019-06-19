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Памятник белорусским медикам установили под Минском

20.06.2019 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под Минском на территории онкологического центра в Боровлянах установили памятник белорусским медикам.

Об этом сообщили в сюжете телеканала ОНТ.

Скульптуру разместили в сквере у Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии. Она символизирует консилиум медиков, которые принимают важное решение. 



Памятник стал в том числе и подарком ко Дню медика – его в Беларуси отмечали в прошлое воскресенье. А еще этот год юбилейный для всей системы здравоохранения страны: ей в марте исполнилось 100 лет.


 
 
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Под Минском на территории онкологического центра в Боровлянах установили памятник белорусским медикам.
 
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