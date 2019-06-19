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Валерий Карбалевич: Интеграция с Россией — потеря власти для Лукашенко
Источник материала: Партизан
Неделю назад Беларусь и Россия согласовали примерно 90% программы углубления интеграции. Планируется, что подготовленный документ премьер-министры двух стран обсудят 21 июня в Минске. Чего нам ждать от интеграции?
С момента создания Союзного государства Беларуси и России 8 декабря 2019 года исполнится 20 лет. В этом году структуру, которую последние годы многие считали формальной, особенно с учетом наличия таких организаций, как ЕАЭС и ОДКБ, снова пытаются реанимировать, передает
Так, у Союзного государства должна быть единая валюта с единым эмиссионным центром, свои единные органы власти, флаг, герб и гимн, а все делопроизводство должно вестись исключительно на русском языке. В рамках СГ Беларусь должна будет проводить совместную с Россией внешнюю, оборонную, денежно-кредитную, валютную, налоговую и ценовую политику, должны быть объединены транспортные и энергетические системы, пограничные органы.
О необходимости более весомой интеграции российская сторона заявила в декабре 2018 года, назвав реализацию договора о создании Союзного государства условием получения Минском дотаций из РФ. В частности, Россия настаивает на создании единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты.
Белорусские власти такими условиями оказались недовольны, но все же согласились создать комиссию, которая совместно с российскими коллегами начала инвентаризацию союзного договора. Неделю назад уже было согласовано примерно 90% программы углубления интеграции. Планируется, что подготовленный документ обсудят премьер-министры Беларуси и России 21 июня в Минске. А уже к 25 июня согласованные предложения дальнейшей интеграции представят президентам двух стран.
Белорусская сторона отклоняется от раскрытия тематики переговоров. И пока министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей говорит, что «придет время и все обо всем узнают», единственным источником информации о переговорах являются представители Кремля. Согласно им, будут подготовлены два документа – «дорожная карта и концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых будет происходить движение». В них есть вопросы единой валюты, единые принципы денежно-кредитной политики, энергетической сферы, таможенный блок.
Диктаторы болезненно относятся к ограничениям
Белорусский политолог Валерий Карбалевич заявил в комментарии belsat.eu, что не ожидает никаких серьезных движений на пути к реальному строительству Союзного государства и к реальному объединению двух стран.
«Для Лукашенко это будет означать потерю реальной власти над Беларусью, а диктаторы, которые любят власть, очень болезненно относятся к любым внешним ограничениям», – отметил он.
По мнению аналитика, глава Беларуси сейчас пытается играть в «очень хитрую» игру. Не отказываясь от самих разговоров о Союзном государстве, Александр Лукашенко вместе с тем выдвигает свои условия, на которые не готовы пойти в Кремле. Например, Беларусь хочет получать нефть и газ из РФ по внутренним российским ценам, иметь свободный доступ своей продукции на российский рынок, а также паритетные условия при управлении возможным эмиссионным центром будущей единой валюты. Делает это Лукашенко, чтобы «не испортить свой образ в глазах и российской элиты, и российского общества», заявил собеседник.
«Известно, что Лукашенко – самый популярный иностранный политик в России. И это такой капитал, который он реальное капитализирует в те субсидии, которые Россия предоставляет Беларуси. Поэтому Лукашенко пытается такой, как он считает игрой, переиграть. То есть сказать сразу, что мы не будем вести переговоры на эту тему, – значит, избавиться от российских дотаций», – считает Валерий Карбалевич.
Собеседник не исключает, что будут подписаны «какие-то документы с общими декларациями», но только чтобы подтолкнуть Россию к продолжению субсидий белорусской экономики. «Удастся ли эта игра, пока не ясно», – заявил политолог.
Задача Лукашенко – увековечить династию
Не ожидает существенного углубления интеграции и российский политолог, замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его словам, последние действия России направлены на исправление баланса Союзного государства.
«Россия как раз интеграцию все эти годы оплачивает, и, конечно, она бы хотела, чтобы учитывались российские интересы. В ответ она получает, что должна радоваться тому, что Беларусь называет себя союзником России. И что этого России хватит», – заявил он.
Андрей Суздальцев полагает, что на политическую интеграцию белорусское руководство сегодня не готово категорически. Также такая интеграция требует проведения референдумов для реформирования Конституции Беларуси и России. Российское руководство, считает собеседник, на это не пойдет, потому что боится возможных последствий в виде развала страны. А у Александра Лукашенко задача по реформированию Конституции другая – «увековечение власти династии», подчеркнул он.
Также политолог считает, что не стыкуются политические системы Беларуси и России. Кроме того, существуют и настроения народов, которые не способствуют интеграции, заявил он.
Поэтому, отметил Андрей Суздальцев, все разговоры свелись к экономической интеграции, которая, по его мнению, между странами отсутствует. Так, до сих пор не построена единая таможенная зона, нет совместных корпораций, а белорусский рынок закрывается от российского импорта различными ограничениями. Вместо экономической интеграции существуют только «дотации, субсидии и преференции белорусской экономике», заявил российский эксперт.
Белорусская сторона попытается заболтать интеграцию
По словам политолога, единственное, к чему могут прийти белорусско-российские комиссии, – это изучить союзный договор и принять дорожную карту с датами, сроками и прочим.
«Лукашенко не против такой интеграционной дорожной карты. Не раз было уже, и он под каждый пункт получал авансом огромные деньги и ресурсы. Он бы еще лет 50 так мог интегрироваться и получать ресурсы», – отметил Андрей Суздальцев.
Новинкой должно стать появление нового документа, в котором будет прописано, как выполнять дорожную карту: будет ли белорусская сторона получать средства авансом за собственное реформирование, или по факту принятия каких-то мер: снятия барьеров, сближения налоговой системы с российской и так далее.
«Мой прогноз таков: белорусская сторона попытается эту тему заболтать, потребовать белый лист – дайте нам все, а потом мы подумаем. Запустить снова на год или на два такой диалог, получая пока за это время новые ресурсы», – считает политолог.
Интеграция портит имидж Беларуси
Тем не менее, как считает Валерий Карбалевич, сам факт ведения переговоров о Союзном государстве очень сильно бьет по имиджу Беларуси. В частности, по его мнению, многие руководители стран и иностранные инвесторы задумываются, стоит ли вести переговоры с Беларусью, если ее через несколько лет может не стать.
«Зачем делать инвестиции в эту страну, если неясно, какие здесь будут условия, которая будет валюта, какая будет экономическая политика», – подчеркнул аналитик.
При этом он сомневается, что белорусские власти это понимают.
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Неделю назад Беларусь и Россия согласовали примерно 90% программы углубления интеграции. Планируется, что подготовленный документ премьер-министры двух стран...
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