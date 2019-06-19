Валерий Карбалевич: Интеграция с Россией — потеря власти для Лукашенко

Так, у Союзного государства должна быть единая валюта с единым эмиссионным центром, свои единные органы власти, флаг, герб и гимн, а все делопроизводство должно вестись исключительно на русском языке. В рамках СГ Беларусь должна будет проводить совместную с Россией внешнюю, оборонную, денежно-кредитную, валютную, налоговую и ценовую политику, должны быть объединены транспортные и энергетические системы, пограничные органы.





О необходимости более весомой интеграции российская сторона заявила в декабре 2018 года, назвав реализацию договора о создании Союзного государства условием получения Минском дотаций из РФ. В частности, Россия настаивает на создании единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты.





Белорусские власти такими условиями оказались недовольны, но все же согласились создать комиссию, которая совместно с российскими коллегами начала инвентаризацию союзного договора. Неделю назад уже было согласовано примерно 90% программы углубления интеграции. Планируется, что подготовленный документ обсудят премьер-министры Беларуси и России 21 июня в Минске. А уже к 25 июня согласованные предложения дальнейшей интеграции представят президентам двух стран.





Белорусская сторона отклоняется от раскрытия тематики переговоров. И пока министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей говорит, что «придет время и все обо всем узнают», единственным источником информации о переговорах являются представители Кремля. Согласно им, будут подготовлены два документа – «дорожная карта и концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых будет происходить движение». В них есть вопросы единой валюты, единые принципы денежно-кредитной политики, энергетической сферы, таможенный блок.





Диктаторы болезненно относятся к ограничениям

Белорусский политолог Валерий Карбалевич заявил в комментарии belsat.eu, что не ожидает никаких серьезных движений на пути к реальному строительству Союзного государства и к реальному объединению двух стран.





«Для Лукашенко это будет означать потерю реальной власти над Беларусью, а диктаторы, которые любят власть, очень болезненно относятся к любым внешним ограничениям», – отметил он.





По мнению аналитика, глава Беларуси сейчас пытается играть в «очень хитрую» игру. Не отказываясь от самих разговоров о Союзном государстве, Александр Лукашенко вместе с тем выдвигает свои условия, на которые не готовы пойти в Кремле. Например, Беларусь хочет получать нефть и газ из РФ по внутренним российским ценам, иметь свободный доступ своей продукции на российский рынок, а также паритетные условия при управлении возможным эмиссионным центром будущей единой валюты. Делает это Лукашенко, чтобы «не испортить свой образ в глазах и российской элиты, и российского общества», заявил собеседник.





«Известно, что Лукашенко – самый популярный иностранный политик в России. И это такой капитал, который он реальное капитализирует в те субсидии, которые Россия предоставляет Беларуси. Поэтому Лукашенко пытается такой, как он считает игрой, переиграть. То есть сказать сразу, что мы не будем вести переговоры на эту тему, – значит, избавиться от российских дотаций», – считает Валерий Карбалевич.





Собеседник не исключает, что будут подписаны «какие-то документы с общими декларациями», но только чтобы подтолкнуть Россию к продолжению субсидий белорусской экономики. «Удастся ли эта игра, пока не ясно», – заявил политолог.





Задача Лукашенко – увековечить династию

Не ожидает существенного углубления интеграции и российский политолог, замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его словам, последние действия России направлены на исправление баланса Союзного государства.