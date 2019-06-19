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TEART-2019: объявлены спектакли-участники Belarus Open

20.06.2019 19:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Куратор программы "BelarusOpen", которая традиционно проходит в рамках Международного театрального фестиваля TEART, театральный критик Людмила Громыко, озвучила программу спектаклей-участников шоукейса "BelarusOpen". Из 32 заявок были выбраны самые яркие белорусские спектакли последних лет, которые осенью будут показаны минским зрителям, а также профессионалам и экспертам из разных стран.

TEART-2019: объявлены спектакли-участники Belarus Open
"Меньше всего хотелось бы, представленные на BelarusOpen спектакли, расставить по местам, разделить на "это лучше, а это хуже". Здесь вырастает новый белорусский театр, и в этом году определяющими для нас стали: эксклюзивность режиссерской идеи, талантливое исполнение, размышления о мире и человеке в нем, а главное – о Беларуси. Пусть нас будет больше", – отметила Громыко.

К участию в BelarusOpen принимались проекты с датой премьеры 2017 – 2019 год. Шоукейс проводится с 2014 года, ежегодно более 30 зарубежных экспертов: критиков, продюсеров, режиссеров и других театральных деятелей из Европы, России, Америки – приглашаются на BelarusOpen. Важной особенностью программы является поддержка диалога между профессионалами из разных стран и вовлечение белорусского театра в мировой театральный процесс.

Спектакли-участники BelarusOpen–2019

"ВОЗДУХ"

Проект Ольги Лабовкиной (Минск)

Постановщик – Ольга Лабовкина

"ПАЛЯВАННЕ НА СЯБЕ"

Республиканский театр белорусской драматургии (Минск)

Режиссер – Стас Жирков

"ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ"

Центр визуальных и исполнительских искусств ART Corporation (Минск)

Режиссер – Юра Диваков

"КАНДИД, ИЛИ ОПТИМИЗМ"

Могилевский областной театр кукол (Могилев)

Режиссер-постановщик – Игорь Казаков

"ДОМ №5"

Беларусский Свободный театр (Минск)

Режиссеры – Николай Халезин, Наталья Коляда

"ПАВЯТОВЫ ЛЕКАР"

Гомельский городской молодёжный театр (Гомель)

Режиссер – Юра Диваков

"СТРАЖИ ТАДЖ-МАХАЛА"

Центр визуальных и исполнительских искусств ART Corporation (Минск)

Режиссер – Александр Янушкевич

"ГЭТАМЫ"

Независимый театральный проект (Беларусь/Украина)

Режиссер – Стас Жирков

TEART-2019: объявлены спектакли-участники Belarus OpenТакже в рамках шоукейсаBelarusOpen пройдет презентация проектов "Театр социальных исследований", которая включает в себя: спектакль "Родные люди" Лаборатории социального театра ECLAB (Минск, режиссер – Валентина Мороз); сценическое чтение пьесы "Левые диссиденты"HUNCHtheatre (Минск/Лондон, режиссер – Владимир Щербань); презентацию проекта BrestStoriesGuide – театр "Крылыхалопа" (Брест).

Организаторы Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»: Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТКорпорейшн", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Расписание показов BelarusOpen будет объявлено в августе 2019 года. ШоукейсBelarusOpenв рамках международного форума театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет с 20 по 24 сентября в Минске.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Куратор программы "BelarusOpen", которая традиционно проходит в рамках Международного театрального фестиваля TEART, театральный критик Людмила Громыко, озвучила...
 
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