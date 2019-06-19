|
TEART-2019: объявлены спектакли-участники Belarus Open
Источник материала: Интерфакс
Куратор программы "BelarusOpen", которая традиционно проходит в рамках Международного театрального фестиваля TEART, театральный критик Людмила Громыко, озвучила программу спектаклей-участников шоукейса "BelarusOpen". Из 32 заявок были выбраны самые яркие белорусские спектакли последних лет, которые осенью будут показаны минским зрителям, а также профессионалам и экспертам из разных стран.
К участию в BelarusOpen принимались проекты с датой премьеры 2017 – 2019 год. Шоукейс проводится с 2014 года, ежегодно более 30 зарубежных экспертов: критиков, продюсеров, режиссеров и других театральных деятелей из Европы, России, Америки – приглашаются на BelarusOpen. Важной особенностью программы является поддержка диалога между профессионалами из разных стран и вовлечение белорусского театра в мировой театральный процесс.
Спектакли-участники BelarusOpen–2019
"ВОЗДУХ"
Проект Ольги Лабовкиной (Минск)
Постановщик – Ольга Лабовкина
"ПАЛЯВАННЕ НА СЯБЕ"
Республиканский театр белорусской драматургии (Минск)
Режиссер – Стас Жирков
"ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ"
Центр визуальных и исполнительских искусств ART Corporation (Минск)
Режиссер – Юра Диваков
"КАНДИД, ИЛИ ОПТИМИЗМ"
Могилевский областной театр кукол (Могилев)
Режиссер-постановщик – Игорь Казаков
"ДОМ №5"
Беларусский Свободный театр (Минск)
Режиссеры – Николай Халезин, Наталья Коляда
"ПАВЯТОВЫ ЛЕКАР"
Гомельский городской молодёжный театр (Гомель)
Режиссер – Юра Диваков
"СТРАЖИ ТАДЖ-МАХАЛА"
Центр визуальных и исполнительских искусств ART Corporation (Минск)
Режиссер – Александр Янушкевич
"ГЭТАМЫ"
Независимый театральный проект (Беларусь/Украина)
Режиссер – Стас Жирков
Также в рамках шоукейсаBelarusOpen пройдет презентация проектов "Театр социальных исследований", которая включает в себя: спектакль "Родные люди" Лаборатории социального театра ECLAB (Минск, режиссер – Валентина Мороз); сценическое чтение пьесы "Левые диссиденты"HUNCHtheatre (Минск/Лондон, режиссер – Владимир Щербань); презентацию проекта BrestStoriesGuide – театр "Крылыхалопа" (Брест).
Организаторы Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»: Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТКорпорейшн", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".
Расписание показов BelarusOpen будет объявлено в августе 2019 года. ШоукейсBelarusOpenв рамках международного форума театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет с 20 по 24 сентября в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Куратор программы "BelarusOpen", которая традиционно проходит в рамках Международного театрального фестиваля TEART, театральный критик Людмила Громыко, озвучила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)