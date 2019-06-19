Электросети стран Балтии будут синхронизированы с европейскими к 2025 году

Источник материала: Интерфакс

Литва, Латвия, Эстония, Польша и Еврокомиссия (ЕК) в четверг в Брюсселе утвердили график работ по отключению энергосистем стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ и их синхронизации с электросетями Европы, согласно которому синхронизация должна быть завершена самое позднее к 2025 году.

Документ подписали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, его заместитель Марош Шефчович, президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Юнкер заявил, что с самого начала своего мандата Еврокомиссия работала над достижением консенсуса, "она всегда была верна цели полной интеграции сетей стран Балтии с остальной Европой, и мы делаем все возможное для решительного прогресса в синхронизации, работаем над созданием стратегической энергетической инфраструктуры региона Балтийского моря".

В своем коммюнике ЕК отмечает, что "синхронизация стран Балтии с европейской сетью, является краеугольным камнем и одним из наиболее символичных проектов Энергетического союза (в рамках ЕС - ИФ), конкретным выражением европейской солидарности в области энергетической безопасности".

Дорожная карта устанавливает целевую дату 2025 года для полной синхронизации. 19 марта 2019 года подписано соглашение о гранте фонда "Соединение Европы". Оно предполагает финансирование в размере 323 млн евро, что покрывает 75% инвестиционных потребностей первого этапа синхронизации.

"По историческим причинам энергосистема стран Балтии по-прежнему работает в синхронном режиме с российской и белорусской. Рассинхронизация электросетей балтийских стран от этих систем и синхронизация с континентальной европейской сетью является важным политическим приоритетом в создании Энергетического союза", - подчеркивается в обращении Еврокомиссии.

"Ранее были политические обещания, декларации, а это документ реализации, который четко предусматривает, когда начинаем, что делаем, когда завершаем, как это делаем", - сказала Грибаускайте журналистам.

В соответствии с соглашением, ЕК будет участвовать в переговорах с Россией и Белоруссией с целью слаженного отключения энергосистем Балтии от БРЭЛЛ.

Ожидается, что к 2020 году будет завершена оценка инвестиционных заявок и предложений на финансирование морского кабеля в Польшу Harmony Link, который увеличит мощности передачи электроэнергии, а также завершено финансирование связанных с этим работ на внутренних сетях. Конкурс на право прокладки кабеля должен быть объявлен в 2021 году, а прокладка должна начаться в 2023 году.

В документе также говорится, что к 2021 году должны быть обеспечены системные мощности для синхронизации, в том же году должны быть приняты к эксплуатации автотрансформаторы в литовском Алитусе.

В июне прибалтийские страны планировали провести испытания работы своих энергосистем в изолированном режиме, однако Латвия и Эстония решили отложить испытания на неопределенный срок.

Грибаускайте уточнила, что это было обусловлено техническими, а не политическими причинами.

Прибалтийские государства и ЕК подписали соглашение о графике работ накануне саммита ЕС.

Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) предполагает синхронный режим работы энергосистем этих стран на единой частоте тока 50 Гц (на основе соглашения от 7 февраля 2001 года), а также связь линий электропередачи всех пяти государств, общие принципы организации совместной работы, обмен электроэнергией и поддержку друг друга резервами в случае аварийных ситуаций.

Летом прошлого года страны Балтии, Польша и ЕК подписали соглашение о синхронизации работы ЛЭП, что означает выход стран Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ.

Три прибалтийских государства после долгих взаимных споров в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Европой через Польшу. В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности планируется увеличить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.