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«Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном

20.06.2019 21:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 20 июня во Дворец Независимости в Минске прибывали кортежи высоких гостей. Тех, кто решил обсудить не только борьбу за медали во время II Европейских игр, но и сотрудничество с нашей страной, во Дворце Независимости лично встречал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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У Каминного зала Дворца Независимости Александр Лукашенко встретил лидера Молдовы. Игорь Додон не так давно (в апреле) был в Минске с официальным визитом. Конечно, главная цель – спортивная, но все же невозможно обойти политическую повестку.

«Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном

В последнюю неделю в Молдове было неспокойно, но все же политический и конституционный кризис преодолели. С чем Александр Лукашенко и поздравил своего коллегу.

Игорь Додон поблагодарил белорусского лидера за поддержку, подробно рассказал о ситуации в Молдове и пригласил нашего Президента в гости на сбор винограда.

«Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения. Вы молодцы, что сохранили вот это единство.

Это сейчас непонятно. Это непонятно, когда ты находишься вот в этом котле. Может быть, не всё осознаешь. Но со стороны это острее ощущается. А с течением времени, когда это станет достоянием истории, это будет изучено, осознано. Поколения, которые придут на смену нашему поколению, вам, политики, они это оценят, оценят с достоинством, что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове.

Повод у нас хороший – спорт. Он всегда объединял людей. Очень хочется, что он способствовал объединению в целом в нашем регионе.

Я не могу сказать о Молдове и Беларуси. Мы и так объединены, мы очень близки: и с точки зрения экономики, ну а в политике у нас, как бы не были сложны ситуации здесь и там, мы придерживаемся единой повестки дня.

«Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном

«Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном

Игорь Додон, президент Молдовы:
Поверьте, для меня это очень дорогого стоит. Ваше мнение о том, что у нас происходит, и ваша оценка. Для меня лично, для молдавского народа очень важно.

Мы прошли очень непростой период в последние 10 дней. Я взял на себя основные риски. Сделали шаг, которого многие не ожидали. Хотели бы, чтобы был такой шаг, но не ожидали. И получилось так, что новое правительство, которое мы создали, парламентское большинство, оно неоднородное, оно разное. Но оно соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе. Конечно, моя задача – поддержать это хрупкое равновесие, которое очень непростое.

У нас и на уровне президента, и на уровне экономики, и на социальном уровне – у нас очень хорошие отношения. Поэтому когда я получил ваше приглашение приехать на важное событие, важное событие для вас лично, для вашей страны, несмотря на все непростые времена, которые есть в Молдове, я решил все-таки взять один день и приехать для того, чтобы быть рядом с вами. Потому что друзья обычно рядом друг с другом: и в беде, и в радости.

Поэтому я вас поздравляю с проведением этого большого спортивного мероприятия. Я думаю, что это историческое событие.

«Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном

Алена Сырова, СТВ:
На 21 июня во Дворце Независимости запланирован не менее насыщенный день. В графике Александра Лукашенко значатся четыре двусторонние встречи. А вечером политика и экономика уступят место спорту. Высокие гости вместе с нашим Президентом будут смотреть церемонию открытия II Европейских игр на стадионе «Динамо».

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Додон, Алена Сырова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 20 июня во Дворец Независимости в Минске прибывали кортежи высоких гостей. Тех, кто решил обсудить не только борьбу за медали во время II...
 
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