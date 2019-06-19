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«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины

20.06.2019 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Официальное открытие II Европейских игр состоится уже завтра, 21 июня. Всю эту неделю Минск принимает зарубежные делегации, журналистов и самих спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но вот сегодня в белорусскую столицу прибывают действительно высокие гости – главы государств. Так, первым в Минск прилетел председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. В числе других почетных гостей он будет присутствовать на церемонии открытия мультиспортивного форума. Отметим, команда Боснии и Герцеговины на II Европейских играх включает 16 спортсменов и 13 тренеров.

Затем в минском аэропорту встречали президента Молдовы. Ранее Игорь Додон посещал нашу страну с рабочими визитами в 2017-м и в апреле 2019 года. На сегодня с этой страной заключено около 70 соглашений.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прилетел в Минск на II Европейские игры

Визит зарубежных лидеров начался с официальных встреч во Дворце Независимости. Здесь лидеров Боснии и Герцеговины, а также Молдовы тепло приветствовал Александр Лукашенко. С подробностями наш корреспондент Алена Сырова.

В национальном аэропорту подсчитали, что в эти жаркие дни в преддверии II Европейских игр самолеты приземляются каждые 15 минут. На бортах – любители спорта самых разных рангов.

«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Не менее напряженный трафик и у Дворца Независимости. Этим вечером сюда с интервалом в полчаса прибывали кортежи высоких гостей. Тех, кто пользуясь форой в сутки перед стартом главного мультиспортивного форума Европы, решил обсудить не только борьбу за медали, но и сотрудничество с нашей страной, во Дворце Независимости лично встречал Президент Беларуси.

Первым прибыл председатель Президиума Боснии и Герцеговины – Милорад Додик. нынешний глава этой балканской страны. С Александром Лукашенко он встречался 19 лет назад, а с визитом в нашей стране до сегодняшнего дня  не был.

«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины

II Европейские игры – отличный повод познакомиться поближе с Беларусью. Кстати, сам Милорад Додик – фанат баскетбола. А в Минске бороться за медали будут 16 спортсменов из Боснии и Герцеговины.

Александр Лукашенко отметил, что мы многому учимся в спортивном плане у стран бывшей Югославии. А вот что касается сотрудничества в иных сферах, то потенциал белорусско-боснийских отношений все же используем не в полном объеме.

«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины

«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень внимательно следим за развитием вашей страны. Вы знаете мое мнение о прежней Югославии, о ситуации, которая в Югославии складывалась, в вашей стране, в республиках, которые входили в бывшую Югославию. Вы всё это знаете.

У нас были неплохие отношения с Югославией. У нас неплохие отношения складываются с Сербией. У нас есть отношения с Боснией и Герцеговиной, но это недостаточно. Мы можем гораздо больше. И в связи с этим ваш визит очень важен и своевременен. Ну и повод хороший – спорт. Все республики бывшей Югославии – прекрасные республики, особенно с точки зрения спорта.

Мы очень многому учимся у вас, у ваших республик, по разным видам спорта. Многие спортсмены у нас выступают в Беларуси. Тренеров мы зовем в Беларусь, чтобы они передавали свой опыт. Ну и спорт всегда был предвестником мира и повод хороший для того, чтобы вам побывать в Беларуси.

«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Милорад Додик, председатель Президиума Боснии и Герцеговины:
Это честь для меня – посетить вашу страну. Я очень ценю ваши усилия сделать Беларусь стабильной. Это мой первый визит в вашу страну, но когда я въехал в город, увидел, что он красивый и чистый, всё упорядоченно и люди на улицах улыбаются – всё свидетельствует о стабильности и развитии вашей страны. Отличный повод для визита – спорт. И я, как хозяину, вам желаю успехов во всех спортивных начинаниях.

«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Люди в материале: Александр Лукашенко, Милорад Додик
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Официальное открытие II Европейских игр состоится уже завтра, 21 июня. Всю эту неделю Минск принимает зарубежные делегации, журналистов и самих...
 
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