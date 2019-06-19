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ВЭБ планирует осенью утвердить 3-летнюю стратегию развития дочернего банка в Беларуси - Шувалов

20.06.2019 21:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ВЭБ планирует осенью текущего года утвердить трехлетнюю стратегию развития дочернего банка в Беларуси ОАО "Банк БелВЭБ", сообщил журналистам в четверг в Минске председатель госкорпорации Игорь Шувалов после завершения работы стратегической сессии в белорусском банке.

"Надеюсь, что, проведя все корпоративные процедуры, в начале осени стратегия развития "БелВЭБа" будет утверждена", - сказал Шувалов.

Он отметил пристальное внимание к белорусскому банку со стороны ВЭБа.

"Это дочерний банк ВЭБа, и мы к нему относимся как к базовой партнерской организации, чтобы производимая высокотехнологичная продукция, где есть совместные проекты, мы продвигали на рынки третьих государств. Это наша задача номер один", - сказал он.

По его словам, "задача номер два - чтобы банк очень крепко стоял на ногах в Беларуси". Шувалов подчеркнул, что белорусский банк должен претендовать на лидирующую роль и "был воспринимаем населением и клиентами как надежная организация". Кроме того, "БелВЭБ" должен выступать "партнером для правительства Беларуси в решении социальных и экономических задач".

"Подходы к стратегии, которые нам были представлены, все эти задачи призваны решить", - пояснил он.

В свою очередь председатель правления банка "БелВЭБ" Василий Матюшевский пояснил, что, "с одной стороны, наша деятельность направлена на поддержку совместных белорусско-российских инициатив в разных формах, с другой - мы должны стать очень комфортным в технологическом плане".

"Перед нами стоит очень серьезный технологический вызов. Мы собираемся создавать полноценную экосистему для корпоративных и розничных клиентов", - подчеркнул Матюшевский.

В пресс-службе белорусского банка агентству "Интерфакс-Запад" пояснили, что в ходе стратегической сессии "речь шла о необходимости выхода за пределы банковской модели бизнеса и трансформации в эффективную банковскую финтех-группу". Кроме того, с участием руководства ВЭБа "обсуждалось развитие интеграционного бизнеса - трансграничное финансирование высокотехнологичного российского экспорта в Беларусь, финансирование экспорта белорусско-российской продукции в третьи страны, финансовая поддержка новых производств с интеграционными эффектами", отметили в пресс-службе.

Банк "БелВЭБ" - универсальный кредитно-финансовый институт, работающий в области международных расчетов, валютных операций и обслуживания внешнеэкономической деятельности Беларуси. Главным его акционером является госкорпорация "ВЭБ.РФ" (97,52% акций).

 
Теги: Минск
 
 
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ВЭБ планирует осенью текущего года утвердить трехлетнюю стратегию развития дочернего банка в Беларуси ОАО "Банк БелВЭБ", сообщил журналистам в четверг в Минске...
 
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