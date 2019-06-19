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Оппозиция в Тбилиси пытается ворваться в здание парламента

20.06.2019 21:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Тбилиси участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе в эти минуты пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии.

Как передают грузинские телеканалы, полиция пытается сдержать митингующих.

Как сообщалось, ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе.

По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Между тем, по сообщениям СМИ, находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.

 
 
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В Тбилиси участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе в эти минуты пытаются ворваться в здание высшего законодательного...
 
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