ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Додон пригласил Лукашенко посетить Молдову, президент Беларуси ответил согласием

20.06.2019 20:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Молдовы Игорь Додон пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Молдову и в частности родное село Додона, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Лукашенко на приглашение ответил согласием.

Додон в ходе встречи с Лукашенко в Минске 20 июня напомнил, что обещал научить белорусского коллегу возделывать виноград и производить из него натуральное вино еще в апреле 2018 года во время визита белорусского лидера в Молдову.

Посещая вместе с президентом Беларуси институт растениеводства "Порумбень", Додон сказал: "Я приглашаю вас в мое родное село в конце сентября - начале октября, чтобы мы собрали виноград и вместе приготовили вино, чтобы вы познакомились ближе и с этим сегментом. Думаю, будет очень интересно. И я с удовольствием покажу вам родной дом, где родился, свое родное село".

Лукашенко принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского лидера, как только появится возможность.

"Виноград у нас возделывают, и очень много, но он не такой, как в Молдове, поэтому я надеюсь, что мой друг и коллега научит меня возделывать настоящий виноград. Если получится, я с удовольствием по приглашению Додона побываю в его родном селе, если не в этом году, то в следующем точно получится. И мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда", - отметил глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Молдовы Игорь Додон пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Молдову и в частности родное село Додона, сообщили в пресс-службе главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси начали успешно лечить от рака дендритными клетками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика