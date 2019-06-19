Додон пригласил Лукашенко посетить Молдову, президент Беларуси ответил согласием

Источник материала: Интерфакс

Президент Молдовы Игорь Додон пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Молдову и в частности родное село Додона, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Лукашенко на приглашение ответил согласием.

Додон в ходе встречи с Лукашенко в Минске 20 июня напомнил, что обещал научить белорусского коллегу возделывать виноград и производить из него натуральное вино еще в апреле 2018 года во время визита белорусского лидера в Молдову.

Посещая вместе с президентом Беларуси институт растениеводства "Порумбень", Додон сказал: "Я приглашаю вас в мое родное село в конце сентября - начале октября, чтобы мы собрали виноград и вместе приготовили вино, чтобы вы познакомились ближе и с этим сегментом. Думаю, будет очень интересно. И я с удовольствием покажу вам родной дом, где родился, свое родное село".

Лукашенко принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского лидера, как только появится возможность.

"Виноград у нас возделывают, и очень много, но он не такой, как в Молдове, поэтому я надеюсь, что мой друг и коллега научит меня возделывать настоящий виноград. Если получится, я с удовольствием по приглашению Додона побываю в его родном селе, если не в этом году, то в следующем точно получится. И мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда", - отметил глава государства.