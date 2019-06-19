Джонсон и Хант стали финалистами борьбы за пост лидера британских консерваторов

Источник материала: Интерфакс

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Джереми Хант продолжат борьбу за руководство Консервативной партией Великобритании, объявили в четверг в парламенте страны.

По итогам пятого тура голосования депутатов-консерваторов Джонсон в очередной раз упрочил свое лидерство в гонке, набрав 160 голосов.

Хант получил 77 голосов. Третий участник состязания, министр окружающей среды Майкл Гоув, набрал 75 голосов и выбыл из дальнейшей борьбы.

На пятом этапе выборов проголосовали все 313 консерваторов в Палате общин, один из бюллетеней оказался испорчен.

Последним этапом голосования должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов начнется 22 июня и завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены консервативной партии получат по почте свои бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.

Ожидается, что результаты голосования станут известны на неделе, начинающейся 22 июля.

Изначально за пост лидера консерваторов, и, соответственно, премьер-министра Великобритании, боролись 10 кандидатов. Среди них был министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.