Беларусь поддерживала Молдову на пути сохранения народного единства - Лукашенко

Источник материала: Интерфакс

Беларусь поддерживала руководство Молдовы на пути сохранения народного единства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 июня на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили в пресс-службе главы государства.

"После всех бурных событий хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения. Вы, наверное, находясь непосредственно в сонме этих событий, не совсем остро, как мы, это воспринимаете. Мы очень переживали и болели за вас", - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что перед встречей с молдавским лидером провел переговоры с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. "Тяжелая судьба постигла это государство: раздробленность, не понятно, кто пытается управлять, часть народа в одну сторону, часть - в другую. Им очень тяжело", - констатировал глава государства.

Лукашенко отметил важность сохранения Молдовой народного единства и выразил надежду, что поколения, которые придут на смену нынешнему, это достойно оценят. Президент подчеркнул, что своими уверенными действиями власть Молдовы показала стойкость и решимость.

Додон прибыл в Минск для участия в церемонии открытия II Европейских игр.

Президент Молдовы вкратце рассказал о событиях, происходящих в его стране в последние дни. По его словам, это был непростой период, и ему пришлось взять на себя основные риски.

Он также подчеркнул, что страну поддержали самые разные внешние партнеры. "Думаю, что в этом регионе нет таких примеров, где и Россия, и Соединенные Штаты, и Европейский союз имеют единую позицию. Конечно, моя задача - поддержать это хрупкое равновесие", - заявил Додон.