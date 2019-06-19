Трамп полагает, что Иран непреднамеренно сбил американский беспилотник

Источник материала: Интерфакс

Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"У меня есть ощущение, что это было сделано по ошибке. Может быть, я прав, а может быть - нет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.