В Минске главы ТВ-компаний СНГ обсудили подготовку к 75-летию Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отметить 75-летие великой победы вместе – руководители телекомпаний стран СНГ собрались в Минске, чтобы обсудить, как будут освещать юбилейную дату. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

За одним столом медиаменеджеры стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России. Никакой конкуренции, ведь тема для обсуждения объединяет.

«Событие, которое нас объединяет, это Праздник Победы, это я бы сказал, что это святой праздник для всех бывших республик стран советского союза. Потому что из Азербайджана 600 тыс. человек ушло на фронт, из которых 300 тыс. не вернулись», – напомнил ректор Академии телевидения и радио ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» Фаик Гусиев.

Первый зампред Исполкома СНГ Виктор Гуминский отметил, что совет решит, как готовиться к празднованию 75-летие Великой Победы. И вспомнил удачный опыт телерадиокомпании «Мир». В 2009 году она с национальными вещателями провела у стен Брестской крепости многочасовой телемарафон «Так начиналась Победа».

«То, что сейчас эта инициатива поддержана, и то, что мы будем вместе отмечать этот великий день, я думаю, огромный залог на будущее. В том, что и следующие проекты будут. И я очень верю в то, что придут проекты, которые будут устремлены не в область нашей памяти о прошлом, а в будущее», – отметил председатель Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников СНГ Петр Федоров.

Совет думает над единым телевизионным продуктом по освещению юбилейной даты. 9 мая – особенный день для жителей стран Содружества. Сближению стран и культур помогает Межгосударственный информационный пул. Это своеобразный мультимедийный банк, который каждый день пополняется сюжетами из стран СНГ.

«Это абсолютно безвозмездно и абсолютно бесплатно. На каких-то общественных началах и для нас это, конечно, большое достояние. Я не говорю о каких-то финансовых вещах. Это позволяет нам не содержать корпункт в странах. Я говорю о вещах каких-то ментальных», – заметил председатель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Иван Эйсмонт.

Руководители телекомпаний обсудили и другие темы. Сейчас страны СНГ активно переходят на цифровое вещание, поэтому речь зашла о технологиях и качестве изображения. Очередной совет глав государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников СНГ пройдет в 2020 году в Казахстане.