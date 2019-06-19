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В Минске главы ТВ-компаний СНГ обсудили подготовку к 75-летию Победы
20.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Отметить 75-летие великой победы вместе – руководители телекомпаний стран СНГ собрались в Минске, чтобы обсудить, как будут освещать юбилейную дату. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
За одним столом медиаменеджеры стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России. Никакой конкуренции, ведь тема для обсуждения объединяет.
Первый зампред Исполкома СНГ Виктор Гуминский отметил, что совет решит, как готовиться к празднованию 75-летие Великой Победы. И вспомнил удачный опыт телерадиокомпании «Мир». В 2009 году она с национальными вещателями провела у стен Брестской крепости многочасовой телемарафон «Так начиналась Победа».
Совет думает над единым телевизионным продуктом по освещению юбилейной даты. 9 мая – особенный день для жителей стран Содружества. Сближению стран и культур помогает Межгосударственный информационный пул. Это своеобразный мультимедийный банк, который каждый день пополняется сюжетами из стран СНГ.
Руководители телекомпаний обсудили и другие темы. Сейчас страны СНГ активно переходят на цифровое вещание, поэтому речь зашла о технологиях и качестве изображения. Очередной совет глав государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников СНГ пройдет в 2020 году в Казахстане.
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Медиаменеджеры из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России собрались для координации усилий в освещении этого праздника.
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