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«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Болеем за наших. На II Европейских играх в составе белорусской команды 21 представитель Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Спортсмены представят центральный регион в 10 видах спорта. Наибольшее количество делегаций – в легкой атлетике, боксе, гребле на байдарках и каноэ. Позиции в этих видах спорта традиционно сильны.
Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Хороших результатов ждут и от атлетов Минской области в дзюдо, карате и самбо, а также в велоспорте и вольной борьбе. В свою очередь, атлеты ждут поддержки от болельщиков на трибунах.
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«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх
Новости Беларуси. Болеем за наших. На II Европейских играх в составе белорусской команды 21 представитель Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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