Лукашенко принял в Минске председателя президиума Боснии и Герцеговины

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне открытия Вторых Европейских игр в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, передает телеканал «МИР 24».

«Мы очень внимательно следим за развитием вашей страны. Вы знаете мое мнение о прежней Югославии, о той ситуации, которая в Югославии складывалась. О вашей стране, Сербии, о республиках, которые входили в бывшую Югославию. У нас были неплохие отношения с Югославией. У нас неплохие отношения складываются с Сербией. У нас есть отношения с Боснией и Герцеговиной, но это недостаточно. Мы можем гораздо больше, и в связи с этим ваш визит очень важен», – подчеркнул он.

Завтра Додик примет участие в церемонии открытия Вторых Европейских игр. Команду Боснии и Герцеговины представят 16 спортсменов.