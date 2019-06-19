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«То, что я сейчас увидел, – просто фантастика!» Министр внешней торговли Великобритании посетил ПВТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне II Европейских игр в Минск продолжают прибывать иностранные гости. Так, Парк высоких технологий 20 июня посетил министр внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Удивляли делегатов уникальными разработками в самых разных отраслях, начиная от медицины и заканчивая сельским хозяйством.
Джордж Холлингбери, министр внешней торговли Великобритании:
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Для компаний Парка высоких технологий Великобритания – это очень важный рынок. Это третий рынок по значению. Самое главное, что постоянно растет экспорт.
Великобритания – один из важнейших партнеров Беларуси в IT-сфере. Только за 2018 год компании Парка продали свои разработки на рынок островного государства на 130 миллионов долларов. А это порядка 10 % от всего экспорта. В будущем цифру планируют увеличить.
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Новости Беларуси. Накануне II Европейских игр в Минск продолжают прибывать иностранные гости. Так, Парк высоких технологий 20 июня посетил министр внешней торговли...
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