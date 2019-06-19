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«Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр

20.06.2019 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вид на фан-зону у Дворца спорта 21 июня заменит привычные студийные декорации. На время II Европейских игр студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр

Смена локации позволила оказаться в эпицентре грандиозного спортивного праздника. Выходить в эфир оттуда будут все информационные программы. Обеспечит вещание передвижная телевизионная станция СТВ.

Сегодня ведущие впервые опробовали новые рабочие места. Официальное теленовоселье и первый выход в эфир – завтра, 21 июня, в 13.30.

«Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Это центр города. Здесь недалеко станция метро. Здесь проходит Олимпийская трасса. Здесь Дворец спорта, в котором проходят соревнования. Здесь же самая большая фан-зона. Фактически мы можем работать прямо на фан-зоне, в прямом эфире. Наша новая ПТС дает такую возможность.

Мы в самой гуще событий. Мне кажется, это самое лучшее, что только может быть, когда журналист работает и вокруг люди, и вокруг события, и вокруг происходит то, о чем хочется рассказать.

«Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр

Наталья Юнаш-Михайлик, ведущая СТВ:
Спортивная дирекция подготовила для II Европейских игр программу, которая будет включаться в информационный канал, после него – на 45 минут. То есть мы увеличили эфир почти в 10 раз.

В выездную студию будут приходить спортсмены, организаторы, интересные люди, которые будут рассказывать о том, что происходит, и о том, что будет происходить.

«Это эфир на Европу». Игорь Крутой рассказал о подготовке к церемонии открытия II Европейских игр

«Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр

«Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр

«Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр

Вот такой бонус для зрителей кинотеатра – возможность оказаться по другую сторону экрана. Прямо по дороге в кинозал можно своими глазами увидеть, как в прямом эфире выходят новости.

Люди в материале: Кирилл Казаков, Наталья Юнаш-Михайлик
 
 
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Новости Беларуси. Вид на фан-зону у Дворца спорта 21 июня заменит привычные студийные декорации. На время II Европейских игр студия СТВ переехала в кинотеатр...
 
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