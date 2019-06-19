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Совместные проекты к празднику Победы и переход на цифровой формат вещания. Что обсудили руководители телекомпаний СНГ в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совместные проекты к 75-летию Победы и переход телеканалов на цифровой формат вещания. Эти и другие вопросы обсуждали 20 июня в Минске руководители телекомпаний СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельное внимание участники Совета уделили вопросам обмена материалами. Каждая страна Содружества имеет свой исторический опыт борьбы с нацизмом. Сохранились уникальные архивные материалы, интерес зрителей к которым со временем только растет. Как по-новому показать в эфире всеобщий праздник Победы – одна из главных задач на этот год.
Владимир Казарезов, заместитель председателя МТРК «Мир» (Россия):
К межгосударственному информационному пулу присоединилась и наша телекомпания.
Этот проект реализуется в медийном пространстве СНГ уже 10-й год. Каждый из участников ежедневно вносит свой вклад в общую копилку видеоматериалов, а также размещает в своих выпусках сюжеты из других стран Содружества.
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Совместные проекты к празднику Победы и переход на цифровой формат вещания. Что обсудили руководители телекомпаний СНГ в Минске
Новости Беларуси. Совместные проекты к 75-летию Победы и переход телеканалов на цифровой формат вещания. Эти и другие вопросы обсуждали 20 июня в Минске руководители...
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