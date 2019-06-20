Председатель Следственного комитета с рабочим визитом посетил Гродненскую область

Источник материала: Вороновская газета





Приезд Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича на Гродненщину начался 20 июня со встречи с Председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым. Руководители обсудили ряд разноплановых вопросов, после чего провели совместное совещание с участием руководителей облисполкома и горрайисполкомов. На нем рассмотрено представление Лидского районного отдела Следственного комитета по результатам расследования уголовного дела о причинении тяжкого телесного повреждения 16-летнему учащемуся Лидского филиала Гродненского государственного училища олимпийского резерва, повлекшего наступление смерти.



Выступивший с докладом заместитель начальника управления Следственного комитета по Гродненской области Евгений Щербак отметил общую положительную динамику снижения в области детской смертности от внешнего воздействия, на фоне которой в Лиде произошло преступление. Он изложил причины и условия, способствовавшие его совершению, а также недостатки и упущения в организации работы спортивного учреждения, выявленные в ходе расследования.





Председатель Следственного комитета подчеркнул, что трагедия в Лиде не является частным случаем. Проблемы в деятельности Гродненского государственного училища олимпийского резерва и его структурных районных подразделений носят системный характер. При этом на фоне снижения контроля за учащимися отмечается рост преступной активности последних. За последние годы воспитанники уличены в совершении ряда преступлений, что явилось следствием бесконтрольности за ними со стороны тренеров, преподавателей, воспитателей и должностных лиц областного уровня, призванных координировать и контролировать образовательный и воспитательный процесс. Именно глубина проблем в системе обучения и подготовки будущих спортсменов обусловила необходимость актуализировать эту проблему на уровне руководства областного исполнительного комитета.





С отчетами об устранении выявленных следователями, а также прокуратурой Гродненской области недостатков, заслушаны заместитель директора Лидского филиала Гродненского государственного училища олимпийского резерва, руководство Лидского районного исполнительного комитета и начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович отметили, что в основе всех вскрытых проблем лежат системные просчеты в подборе и расстановке кадров. Именно этим обусловлен формализм и упрощенчество в работе с юными спортсменами. Кроме того, отдельными исполнителями игнорируются должностные обязанности и принятые на уровне облисполкома решения, направленные на всестороннее обучение, воспитание и подготовку будущих спортсменов.

По результатам совещания принято решение, направленное на устранение выявленных недостатков.

Следующим пунктом в повестке дня Ивана Носкевича стала встреча в качестве Главы попечительского совета Белорусской федерации гандбола с представителями Гродненского отделения федерации. На ней были предметно рассмотрены результаты и достижения гродненских гандбольных команд «Городничанка» и «Кронон», а также юных спортсменов. Кроме того, поднят ряд важных проблем по подготовке не только гандболистов, но и тренерского состава, а также внесены инициативы, в решении и продвижении которых необходимо участие Главы попечительского совета.

Иван Носкевич обсудил алгоритмы реализации отдельных предложений, а в завершении встречи вручил полный комплект гандбольной формы директору Волковысской СДЮШОР №2.







Значимое мероприятие с участием Председателя Следственного комитета состоялось в городе над Неманом во второй половине дня. Иван Носкевич принял участие в церемонии открытия чемпионата Следственного комитета по легкоатлетическому кроссу, отметив в приветственной речи символичность пересечения чемпионата ведомства с проведением в Минске II Европейских игр.







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