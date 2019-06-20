Проверили пищеблоки, установят видеонаблюдение. В области промониторили работу детских оздоровительных лагерей

Источник материала: Вороновская газета





Июнь уже близится к завершению, а вместе с ним и первая смена в детских оздоровительных лагерях.

По последним подсчетам специалистов, в профильных, военно-патриотических, с круглосуточным и дневным пребыванием – всего в порядка 530 детских лагерях области – отдохнули более 32 000 ребят. Интертеймента, экскурсий, игр, познавательных событий хватало – об этой части лета и аниматоры, и организаторы позаботились более чем. Хотели бы заскучать – вряд ли выйдет. Но занять ребенка полезным и интересным делом – это только одна задача. Главным по-прежнему остается детская безопасность. Недавно областная межведомственная комиссия провела масштабный мониторинг, обследовав более четырех сотен детских оздоровительных лагерей. О том, какие нарушения были выявлены и как их больше не допустить, шла речь на совместном заседании межведомственного совета по организации питания в учреждениях образования области и комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома.



– Этим летом в детских оздоровительных лагерях всего отдохнут порядка 63 000 ребят. С каждым годом эта цифра растет. Мы стремимся максимально расширить возможности для летнего детского оздоровления, внедряются новые форматы и маршруты, спрашиваем мнение родителей и самих детей. Это важно. Но в то же время нужно подходить очень основательно к вопросу безопасности и создания комфортных условий детского летнего отдыха. С этой точки зрения нельзя допускать никаких нарушений, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.

Недочеты проанализируют, решения примут

Грубых системных нарушений, которые бы несли серьезную угрозу жизни и здоровью детей, межведомственная комиссия в ходе мониторинга не выявила. Тем не менее в некоторых случаях недочеты были найдены.

Например, на территории одного из детских оздоровительных лагерей Зельвенского района без согласования с районным центром гигиены и эпидемиологии открыли торговый ларек. Все бы было не так плохо, если бы ассортимент продукции соответствовал. Газировка, сладости с красителями и ароматизаторами в составе – такие «вкусности» здоровья ребенку уж точно не прибавят. К тому же и условия хранения оставляли желать лучшего. По требованию областной межведомственной комиссии горе-торговый объект, разумеется, с территории лагеря отдыха убрали.



– Комиссией были охвачены вопросы пропускного режима, организации воспитательного процесса, питания. В целом давалась оценка тому, как работают детские оздоровительные лагеря области. Все недочеты мы проанализируем, примем нужные управленческие решения, которые помогут обеспечить здоровый и безопасный детский отдых, – подчеркнула первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская.





Пароконвектоматы вместо жарочных шкафов

Задача на лето у детей простая – отдохнуть, набраться сил и идей для будущего школьного года, в свою очередь главная задача взрослых – устроить эти три летних месяца таким образом, чтобы слова «комфорт» и «здоровье» стали аксиомой детских лагерей. И в этой части меню под четким контролем: современное оборудование, строгие принципы хранения продуктов питания, профессиональные повара. На подготовку пищеблоков к детскому оздоровительному сезону ушло порядка 110 тысяч рублей. На эти деньги пищеблоки в лагерях обновились по возможности максимально: купили холодильники, технологическое оборудование, столовую посуда и мебель. Но как бы ни было удивительно, некоторые, несмотря на полезные «обновки» – пароконвектоматы – продолжают пользоваться устаревшими жарочными шкафами, в которых невозможно приготовить еду по всем нормам регламента. Почему так происходит, ответ у персонала простой – неумение пользоваться современным оборудованием.



– Были проанализированы также условия хранения продуктов питания, проверены их сроки годности, – рассказала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Ницкая. – Были замечания по выполнению меню, технологии приготовления, организации подачи еды, по уборке помещений пищеблоков. Чтобы не допустить аналогичных ситуаций, конечно же, будут приняты меры.

Педагогические лагеря, шведский стол и видеонаблюдение

Впереди еще два месяца каникул. Со второй смены в области откроют оздоровительные лагеря на базе 87 сельских школ, которые располагаются в живописной местности. Оздоровление в них пройдут свыше 3 000 детей, для которых уже созданы все необходимые условия. К тому же с 24 июня впервые в регионе начнут работать два профориентационных лагеря для ребят, которые учатся в классах педагогической и сельскохозяйственной направленности.





Как отметили на заседании, перед началом второй смены все оздоровительные лагеря будут еще раз проверены на соответствие требованиям безопасности. Если будет нужно, там заранее проведут ремонтные работы, выделят дополнительные средства для покупки мебели, посуды, кухонного инвентаря. Работников пищеблоков будут готовить более тщательно в плане технологии приготовления блюд. Кроме того, на объектах питания в оздоровительных лагерях завершат установку систем видеонаблюдения. А к началу июля планируется внедрить новые формы организации питания для детей – шведский стол или меню на выбор.









Работа по организации летнего отдыха юных жителей региона проводится масштабная, эксперты стараются не просто учесть каждую мелочь, но фактически спрогнозировать, что может понадобиться летом в лагере, как этот отдых на всех сменах сделать по-настоящему особенным и в то же время безопасным. Пока же, судя по количеству фото и ярких постов в соцсетях, проводимую работу сами воспитанники оздоровительных лагерей одобрили.

Анна РАДЮК

Фото: Артем ТУРЛАЙ и из соцсетей https://grodnonews.by/