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Лукашенко о ситуации в Молдове: важно, что удалось сохранить внутреннее единство

20.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко о ситуации в Молдове: важно, что удалось сохранить внутреннее единство

Беларусь поддерживала руководство Молдовы на пути сохранения народного единства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.

«Благодарю вас за этот визит. После всех бурных событий хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения, — сказал Александр Лукашенко. — Вы, наверное, находясь непосредственно в сонме этих событий, не совсем остро, как мы, это воспринимаете. Мы очень переживали и болели за вас».

Лукашенко о ситуации в Молдове: важно, что удалось сохранить внутреннее единство

Президент отметил, что перед встречей с молдавским лидером провел переговоры с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. «Тяжелая судьба постигла это государство: раздробленность, не понятно, кто пытается управлять, часть народа в одну сторону, часть — в другую. Им очень тяжело, — констатировал глава государства. — Понимая, что моя следующая встреча с вами, я думал о Молдове: вы молодцы, что сохранили это единство. Это сейчас не понятно. Это не понятно, когда находишься в этом котле, может быть, не все осознаешь, но со стороны это острее ощущается. С течением времени, когда это станет достоянием истории, это будет изучено, осознано. Поколения, которые придут на смену нашему, это оценят — что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове. Хоть это и относительно можно назвать единством в связи с Приднестровьем, но тем не менее это дорогого стоит».

Лукашенко о ситуации в Молдове: важно, что удалось сохранить внутреннее единство

Александр Лукашенко подчеркнул, что своими уверенными действиями власть Молдовы показала стойкость и решимость. «Просто разумные люди, — заявил он. — Думаю, что на этом тяжелом пути вам как Президенту придется еще немало пережить, чтобы благосостояние молдаван, которые на вас рассчитывают, поднять до нормального уровня. Мы в этом участвуем и готовы дальше осуществлять это сотрудничество на благо наших народов».

Игорь Додон прибыл в Минск для участия в церемонии открытия II Европейских игр. Его приезд стал поводом для встречи с Президентом Беларуси. «Повод у нас хороший: спорт всегда объединял людей. Очень хочется, чтобы он способствовал объединению в целом в нашем регионе. Но я могу сказать о Молдове и Беларуси, что мы и так объединены, очень близки с точки зрения экономики. В политике, как бы ни были сложны ситуации здесь и там, мы придерживаемся единой повестки дня», — обратил внимание глава белорусского государства.

Лукашенко о ситуации в Молдове: важно, что удалось сохранить внутреннее единство

Президент Молдовы вкратце рассказал о событиях, происходящих в его стране в последние дни. По его словам, это был непростой период, и ему пришлось взять на себя основные риски. «Получилось так, что новое правительство, которое мы создали, парламентское большинство не однородное, разное, но оно соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе. Вы знаете, у нас разделено пополам: одни хотят быть ближе с ЕАЭС, Россией, другие — с Европейским союзом. Впервые за 27 лет независимости Молдовы и левые, и правые партии объединились ради Молдовы», — отметил он.

Лукашенко о ситуации в Молдове: важно, что удалось сохранить внутреннее единство

Игорь Додон подчеркнул, что страну поддержали самые разные внешние партнеры. «Думаю, что в этом регионе нет таких примеров, где и Россия, и Соединенные Штаты, и Европейский союз имеют единую позицию, — обратил внимание Президент. — Конечно, моя задача — поддержать это хрупкое равновесие».

Товарооборот Беларуси и Молдовы в 2018 году превысил $222 млн, белорусский экспорт составил $147,4 млн. В Молдову поставляют нефтепродукты, нефтяные кокс и битум, лесоматериалы, тракторы и седельные тягачи, стекловолокно, автомобили, керамическую плитку, шины, лекарства. Беларусь импортирует спиртные напитки, кукурузу, абрикосы, вишню, черешню, персики, сливы, овощи.

В Молдове действуют более 60 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. Созданы три сборочных производства троллейбусов и тракторов. В Беларуси функционируют 25 предприятий с молдавским капиталом.

На II Европейских играх в команду Молдовы вошли 50 спортсменов и 44 тренера. Молдавские атлеты выступят в пулевой и стендовой стрельбе, карате, гребле на байдарках и каноэ, вольной борьбе, самбо, боксе, дзюдо, настольном теннисе, бадминтоне.

Додон пригласил Лукашенко осенью посетить МолдовуЛукашенко о ситуации в Молдове: важно, что удалось сохранить внутреннее единство

Александр Лукашенко принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского лидера, как только появится возможность.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь поддерживала руководство Молдовы на пути сохранения народного единства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с...
 
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