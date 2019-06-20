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Открытие улицы Танкистов после реконструкции, чистая вода и социально-экономическая динамика района. Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак встретился с жителями поселка Мир

20.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Открытие улицы Танкистов после реконструкции, чистая вода и социально-экономическая динамика района. Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак встретился с жителями поселка Мир

Улица Танкистов в г.п. Мир открыта после реконструкции. На проведение масштабных работ затрачено 1 336 тысяч рублей. Об том рассказал председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак на встрече с трудовыми коллективами г.п. Мир.

Открытие улицы Танкистов после реконструкции, чистая вода и социально-экономическая динамика района. Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак встретился с жителями поселка Мир

Открытие улицы Танкистов после реконструкции, чистая вода и социально-экономическая динамика района. Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак встретился с жителями поселка Мир

— Благодаря республиканской программе по комплексному благоустройству и развитию в поселке Мир многое сделано для комфорта его жителей и гостей, — отметил Виктор Шайбак. — Так, в минувшем году капитально отремонтированы улицы Звёздная, Школьная, Сташевской. Кроме нового асфальта, там появились тротуарные дорожки и обновилось уличное освещение. Несколько дней назад после масштабной реконструкции открылось движение по улице Танкистов. На ее модернизацию затрачено 1 336 тысяч рублей.

Открытие улицы Танкистов после реконструкции, чистая вода и социально-экономическая динамика района. Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак встретился с жителями поселка Мир

В этом году в Мире начнется строительство сетей водоснабжения и станции обезжелезивания. Стоимость проектно-сметной документации составляет 86,7 тысяч рублей. Чистая вода придет в дома мирян, — заверил участников встречи глава района. Цена вопроса — около 2 млн рублей.

Открытие улицы Танкистов после реконструкции, чистая вода и социально-экономическая динамика района. Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак встретился с жителями поселка Мир

Также Виктор Шайбак охарактеризовал положение дел в социально-экономическом секторе района. В Кореличском районе объем производства продукции сельского хозяйство составляет 104%. Производство молока составило 103%, говядины — 101,8%, свинины — 112%. Это одни из лучших показателей на Гродненщине. Уровень средней заработной платы в районе составляет 659 рублей.

Открытие улицы Танкистов после реконструкции, чистая вода и социально-экономическая динамика района. Председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак встретился с жителями поселка Мир

Подробно остановился Виктор Шайбак на предстоящей юбилейной дате — 75-летии со Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

— В Кореличском районе проживают 10 ветеранов Великой Отечественной войны и 29 узников нацизма, — сказал он. — Каждому из них нужны внимание и забота. Государство много делает для того, чтобы эта категория белорусских граждан ни в чем не нуждалась.

Инна ЛЕЙКО

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Улица Танкистов в г.п. Мир открыта после реконструкции. На проведение масштабных работ затрачено 1 336 тысяч рублей. Об том рассказал председатель
 
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