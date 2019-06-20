Додон пригласил Лукашенко осенью в Молдову

Беларусь поддерживала руководство Молдовы на пути сохранения народного единства, заявил Александр Лукашенко. В ответ его коллега Игорь Додон пригласил осенью посетить свою страну.

«Поколения, которые придут на смену нашему, это оценят - что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове. Хоть это и относительно можно назвать единством в связи с Приднестровьем, но тем не менее это дорогого стоит», - заявил Лукашенко.

«Мы очень переживали и болели за вас», - добавил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что своими уверенными действиями власть Молдовы показала стойкость и решимость. «Думаю, что на этом тяжелом пути вам как президенту придется еще немало пережить, чтобы благосостояние молдаван, которые на вас рассчитывают, поднять до нормального уровня. Мы в этом участвуем и готовы дальше осуществлять это сотрудничество на благо наших народов», - предложил глава Беларуси. Он считает, что Беларусь и Молдова близки в экономическом и политическом плане, сообщает пресс-служба президента.

В свою очередь Додон, который приехал на церемонию открытия II Европейских игр, пригласил белорусского официального лидера посетить Молдову осенью, ко времени сбора винограда". Александр Лукашенко принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского президента, как только появится возможность.