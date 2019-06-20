ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Додон пригласил Лукашенко осенью в Молдову

20.06.2019 21:30 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Беларусь поддерживала руководство Молдовы на пути сохранения народного единства, заявил Александр Лукашенко. В ответ его коллега Игорь Додон пригласил осенью посетить свою страну.

«Поколения, которые придут на смену нашему, это оценят - что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове. Хоть это и относительно можно назвать единством в связи с Приднестровьем, но тем не менее это дорогого стоит», - заявил Лукашенко.

«Мы очень переживали и болели за вас», - добавил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что своими уверенными действиями власть Молдовы показала стойкость и решимость. «Думаю, что на этом тяжелом пути вам как президенту придется еще немало пережить, чтобы благосостояние молдаван, которые на вас рассчитывают, поднять до нормального уровня. Мы в этом участвуем и готовы дальше осуществлять это сотрудничество на благо наших народов», - предложил глава Беларуси. Он считает, что Беларусь и Молдова близки в экономическом и политическом плане, сообщает пресс-служба президента.

В свою очередь Додон, который приехал на церемонию открытия II Европейских игр, пригласил белорусского официального лидера посетить Молдову осенью, ко времени сбора винограда". Александр Лукашенко принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского президента, как только появится возможность.

Вторые Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня 2019 года. Премиальные для спортсменов-победителей на Европейских играх будут существенно ниже, чем на крупных спортивных соревнованиях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь поддерживала руководство Молдовы на пути сохранения народного единства, заявил Александр Лукашенко. В ответ его коллега Игорь Додон пригласил осенью...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика