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Правозащитник: На заводе «АйПауэр» продолжаются пуско-наладочные работы

20.06.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство завода нарушило распоряжение Брестского облисполкома о прекращении строительства.

Инициативная группа противников аккумуляторного завода требует абсолютного соблюдения распоряжения Брестского облисполкома о прекращении строительства.

«Руководство компании «АйПауэр» на брифингах говорит, что строительство закончилось давно, а потом была пуско-наладка. Так это и есть строительство, согласно закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»», - сообщает «Радыё Рацыя» правозащитник Роман Кисляк.

- Аккумуляторная компания «АйПауэр» делает заявление о том, что якобы строительство приостановлено. Но они выполняют пуско-наладочные работы. Согласно закону Республики Беларусь архитектурной и градостроительной деятельности, пуско-наладка - это часть строительных работ. Согласно распоряжению о приостановлении, все виды строительных работ, в том числе пуско-наладка, подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, должны быть прекращены. На завод в полном составе приезжают рабочие, по ливневой канализации со стороны завода течет какая-то жидкость, то есть идут какие-то процессы, и поэтому активисты возмущены.


Свои требования активисты пытаются донести через средства массовой информации и каналы интернет-коммуникации. Также обращаются с соответствующими обращениями в контролирующие и властные органы.

- 18 июня мы получили письмо датированное 13-м июня за подписью заместителя председателя Брестского облисполкома Андрея Клеца в ответ на наше коллективное обращение. В данном ответе облисполком нам сообщает, что по результатам лабораторных исследований, которые исполнял Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды, выполненных по заявкам Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, превышении нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выявлены по восьми источникам, по веществам: окись углерода, свинец и его неорганические соединения, серная кислота, - цитирует ответ правозащитник Роман Кисляк.


 
 
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Руководство завода нарушило распоряжение Брестского облисполкома о прекращении строительства.
 
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