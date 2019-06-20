Лукашенко поздравил народ Молдовы с выходом из сложного положения





Фото: Igor Dodon, Facebook





20 июня Александр Лукашенко встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном и поздравил его с окончанием бурного периода (в Молдове неделю сохранялось двоевластие).

пресс-служба . «После всех бурных событий хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения», – цитирует Лукашенко его





Он признался, что очень переживал за страну: «Вы, наверное, находясь непосредственно в сонме этих событий, не совсем остро, как мы, это воспринимаете. Мы очень переживали и болели за вас».





По словам Лукашенко, на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины он думал о Молдове, которой, в отличии от бывшей югославской республики, удалось сохранить единство.





«Вы молодцы, что сохранили это единство», – похвалил он и отметил, что люди в гуще событий могут не осознавать важности событий, «но со стороны это острее ощущается».





«Поколения, которые придут на смену нашему, это оценят — что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове», – добавил он.





Додон прилетел в Минск на открытие Европейских игр.









С 9 по 14 июня в Молдове действовали два премьер-министра и два правительства, считавшие себя легитимными. 8 июня Конституционный суд Молдовы обязал президента Игоря Додона распустить парламент, так как депутаты не смогли сформировать коалицию и правительство в отведенный законом срок. Додон отложил подписание указа о роспуске до 10 июня. В тот же день депутаты смогли сформировать коалицию, избрали спикера парламента и утвердили премьер-министра Майю Санду. КС признал действия парламента неконституционными, отстранил Додона от должности и назначил Павла Филипа премьер-министром. Филип подписал указ о роспуске парламента. Майя Санду заявила, что считает себе легитимным премьером. Ситуация разрешилась 14 июня, когда правительство Филипа объявило об отставке. КС отменил указ о роспуске парламента. 20 июня глава Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку.