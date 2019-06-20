ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил народ Молдовы с выходом из сложного положения

20.06.2019 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко похвалил руководство Молдовы за сохранение единства страны.


Фото: Igor Dodon, Facebook

20 июня Александр Лукашенко встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном и поздравил его с окончанием бурного периода (в Молдове неделю сохранялось двоевластие).
 
«После всех бурных событий хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он признался, что очень переживал за страну: «Вы, наверное, находясь непосредственно в сонме этих событий, не совсем остро, как мы, это воспринимаете. Мы очень переживали и болели за вас».

По словам Лукашенко, на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины он думал о Молдове, которой, в отличии от бывшей югославской республики, удалось сохранить единство.

«Вы молодцы, что сохранили это единство», – похвалил он и отметил, что люди в гуще событий могут не осознавать важности событий, «но со стороны это острее ощущается».

«Поколения, которые придут на смену нашему, это оценят — что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове», – добавил он.

Додон прилетел в Минск на открытие Европейских игр.


С 9 по 14 июня в Молдове действовали два премьер-министра и два правительства, считавшие себя легитимными. 8 июня Конституционный суд Молдовы обязал президента Игоря Додона распустить парламент, так как депутаты не смогли сформировать коалицию и правительство в отведенный законом срок. Додон отложил подписание указа о роспуске до 10 июня. В тот же день депутаты смогли сформировать коалицию, избрали спикера парламента и утвердили премьер-министра Майю Санду. КС признал действия парламента неконституционными, отстранил Додона от должности и назначил Павла Филипа премьер-министром. Филип подписал указ о роспуске парламента. Майя Санду заявила, что считает себе легитимным премьером. Ситуация разрешилась 14 июня, когда правительство  Филипа объявило об отставке. КС отменил указ о роспуске парламента. 20 июня глава Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко похвалил руководство Молдовы за сохранение единства страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
«У нас огромные медальные ожидания». 21 спортсмен из Минской области представят Беларусь на II Европейских играх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика