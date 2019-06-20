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Участницы голодовки движения «Матери 328» вызвали скорую

20.06.2019 21:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активистки голодают уже девятый день.

В деревне Остров Пуховичского района девятый день продолжается голодовка активисток движения «Матери 328», которые добиваются либерализации антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса, передает «Радыё Свабода».

Голодовку начали 11 июня 3 женщины. Через день к ним присоединился Стас Цыбинский, правозащитник из организации «Тайм-аут». У него сегодня были проблемы со здоровьем.

По словам участницы голодовки Елены Кузьминой, утром 20 июня им пришлось вызывать в Остров скорую помощь.

«На наших глазах потерял сознание Стас Цыбинский, правозащитник из организации « Тайм-аут», который приехал нас поддержать. Хорошо, что «скорая» успела, ему оказали помощь. Сейчас лежит, поправляется», - сообщила Елена Кузьмина.


По словам Стаса Цыбинского, он голодает 8 дней, в Острове постоянно не живет, приезжает к голодающим между рабочими днями. Он работает барменом.

В недавнем прошлом Стас Цыбинский сам отбыл 2 года лишения свободы по 328 статье и предполагает, что в эту статью нужно внести большие корректив, чем предложили «депутаты» «палаты представителей».


 
 
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Активистки голодают уже девятый день.
 
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