Участницы голодовки движения «Матери 328» вызвали скорую

«Радыё Свабода» . В деревне Остров Пуховичского района девятый день продолжается голодовка активисток движения «Матери 328», которые добиваются либерализации антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса, передает





Голодовку начали 11 июня 3 женщины. Через день к ним присоединился Стас Цыбинский, правозащитник из организации «Тайм-аут». У него сегодня были проблемы со здоровьем.





По словам участницы голодовки Елены Кузьминой, утром 20 июня им пришлось вызывать в Остров скорую помощь.





«На наших глазах потерял сознание Стас Цыбинский, правозащитник из организации « Тайм-аут», который приехал нас поддержать. Хорошо, что «скорая» успела, ему оказали помощь. Сейчас лежит, поправляется», - сообщила Елена Кузьмина.









По словам Стаса Цыбинского, он голодает 8 дней, в Острове постоянно не живет, приезжает к голодающим между рабочими днями. Он работает барменом.





В недавнем прошлом Стас Цыбинский сам отбыл 2 года лишения свободы по 328 статье и предполагает, что в эту статью нужно внести большие корректив, чем предложили «депутаты» «палаты представителей».



