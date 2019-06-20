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Джонсон и Хант прошли в финал гонки за кресло премьера Британии

20.06.2019 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьером Великобритании станет или бывший, или нынешний министр иностранных дел страны.



В финал выборов лидера Консервативной партии Британии, которому предстоит стать премьером, вышли бывший и нынешний министры иностранных дел, Борис Джонсон и Джереми Хант. Борис Джонсон считается явным фаворитом. Победитель выяснится в конце июля, передает ВВС.

В четверг в последнем туре голосования в парламентской фракции депутаты-тори отсеяли бывшего соратника Бориса Джонсона по кампании за выход из Евросоюза перед референдумом 2016 года, министра окружающей среды Майкла Гоува. Он проиграл Джереми Ханту всего 2 голоса: 75 против 77.

Борис Джонсон собрал 160 голосов. До финального тура на выборах лидера Консервативной партии голосовала только парламентская фракция тори, а она насчитывает 313 человек.

Теперь выбирать лидера из оставшихся двоих кандидатов будут все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии, голосуя по почте.

Одновременно кандидаты будут колесить - точнее, летать на двух специально арендованных вертолетах - по стране: они проведут 16 встреч с членами партии и журналистами.

Победитель выборов сменит Мэй на посту премьер-министра. Это, по планам Консервативной партии, произойдет примерно 22-25 июля.


По данным опроса сайта консерваторов ConservativeHome, в финале Джонсон с большим преимуществом - набрав около 70% голосов - победил бы любого из соперников, в том числе и Джереми Ханта.

Джонсон обещает 31 октября, когда истекает предоставленная Евросоюзом отсрочка, вывести Британию из ЕС - даже если придется уйти из союза без урегулированных отношений.

Оппоненты Джонсона считают, что выход без соглашения может заблокировать Палата общин, как она это уже делала весной.

Джереми Хант, как и Джонсон, хочет провести с ЕС новые переговоры и составить новое соглашение о выходе, но допускает и выход без урегулированных отношений 31 октября.

Британия планировала выйти из ЕС 29 марта, но была вынуждена дважды просить Евросоюз об отсрочке, поскольку Палата общин три раза отвергла составленный правительством Мэй и Брюсселем проект соглашения об условиях выхода.

Мэй 7 июня ушла с поста лидера Консервативной партии, а когда будет избран новый лидер, освободит и кресло премьер-министра.

 
 
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Премьером Великобритании станет или бывший, или нынешний министр иностранных дел страны.
 
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