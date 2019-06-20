В Тбилиси массовые протесты из-за скандала с депутатом РФ в парламенте (обновлено)

Об этом сообщает телеканал Рустави-2.





Сегодня в Грузии разгорелся скандал из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов, открыл сессию ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента.





Продолжить выступление Гаврилову не позволили депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - они заблокировали трибуну.





По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и ее представитель не должен вести заседание.





После срыва заседания члены российской делегации вернулись в отель в центре Тбилиси. У входа в здание в течение трех часов длилась акция протеста, участники которой требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и немедленно покинул страну.









Российская делегация в сопровождении усиленной охраны уже вылетела из Грузии. Когда россияне выходили из отеля, активисты облили их водой.

Руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой". По данным СМИ, в связи с событиями в парламенте в отставку подаст спикер грузинского парламента.

Грузия Online . Люди стали стихийно собираться у здания парламента в 19.00 по местному времени (18.00 по минскому). Оппозиция потребовала отставки главы МВД и председателя парламента. На выполнение требований властям дали час. После того как время истекло, протестующие попытались прорваться в здание, сообщила

Путь им преградили кордоны полиции, а также сотрудники отряда специального назначения. Министр внутренних дел призвал демонстрантов подчиниться полиции, «немедленно прекратить нарушения закона и насилия, не следовать провокациям».









Полиция призывала собравшихся разойтись и грозила применить спецсредства.

В спецназ полетели бутылки воды и другие предметы. Полиции удавалось сдерживать толпу, но несколько митингующих смогли прорваться во внутренний двор парламента.



Демонстранты вырывали из рук полицейских щиты и дубинки. В ответ силовики сначала стали запускать сигнальные огни против митингующих, а затем применили для разгона слезоточивый газ и резиновые пули.



По данным телеканала «Рустави-2», в стычках с полицией и при разгоне пострадали десятки человек, несколько — получили тяжелые травмы. #1#