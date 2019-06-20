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В Тбилиси массовые протесты из-за скандала с депутатом РФ в парламенте (обновлено)
Источник материала: Партизан
В Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиция требовала отставки главы МВД, спикера парламента и внеочередных парламентских выборов. В столкновениях с полицией пострадали более полусотни человек.
Фото: Reuters
Об этом сообщает телеканал Рустави-2.
Сегодня в Грузии разгорелся скандал из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов, открыл сессию ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента.
Продолжить выступление Гаврилову не позволили депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - они заблокировали трибуну.
По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и ее представитель не должен вести заседание.
После срыва заседания члены российской делегации вернулись в отель в центре Тбилиси. У входа в здание в течение трех часов длилась акция протеста, участники которой требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и немедленно покинул страну.
Российская делегация в сопровождении усиленной охраны уже вылетела из Грузии. Когда россияне выходили из отеля, активисты облили их водой.
Руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой". По данным СМИ, в связи с событиями в парламенте в отставку подаст спикер грузинского парламента.
Люди стали стихийно собираться у здания парламента в 19.00 по местному времени (18.00 по минскому). Оппозиция потребовала отставки главы МВД и председателя парламента. На выполнение требований властям дали час. После того как время истекло, протестующие попытались прорваться в здание, сообщила
Путь им преградили кордоны полиции, а также сотрудники отряда специального назначения. Министр внутренних дел призвал демонстрантов подчиниться полиции, «немедленно прекратить нарушения закона и насилия, не следовать провокациям».
Полиция призывала собравшихся разойтись и грозила применить спецсредства.
В спецназ полетели бутылки воды и другие предметы. Полиции удавалось сдерживать толпу, но несколько митингующих смогли прорваться во внутренний двор парламента.
Демонстранты вырывали из рук полицейских щиты и дубинки. В ответ силовики сначала стали запускать сигнальные огни против митингующих, а затем применили для разгона слезоточивый газ и резиновые пули.
По данным телеканала «Рустави-2», в стычках с полицией и при разгоне пострадали десятки человек, несколько — получили тяжелые травмы.
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RT со ссылкой на Минздрав Грузии сообщает, что при разгоне митинга в Тбилиси пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.
Рассеявшиеся демонстранты, через какое-то время стали подтягиваться к парламенту вновь. Но и на помощь силовикам прибыли свежие силы полиции. Против протестующих применили водометы.
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В Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию...
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