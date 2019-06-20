Каждую третью медаль на Европейских играх в Минске может завоевать Россия – президент ОКР

Источник материала: Интерфакс

Россия намерена завоевать около трети всех медалей, которые будут разыгрываться на Европейских играх в Минске, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Мы любим спорт, развиваем различные виды спорта, и, думаю, будем конкурентноспособны практически во всех дисциплинах на Европейских играх", - сообщил он.

Отвечая на вопрос о планах России завоевать 70 медалей в Минске, Поздняков отметил, что не просто так некоторые прогнозисты ожидают, что "Россия прикоснется к каждой третьей медали на Европейских играх в Минске".

Глава ОКР сообщил, что в Минск для участия в соревнованиях прибыли 225 спортсменов, которые будут представлены в 15 видах спорта. В составе российской делегации также 6 олимпийских чемпионов.

"Наша команда – сплав молодости и опыта", - отметил Поздняков.

Также глава ОКР пригласил всех в Дом болельщиков сборной России, который будет открыт 21 июня в Доме Москвы в Минске. Ожидается, что именно там пройдет много "активностей", связанных с российской сборной, будет представлен широкий ассортимент сувенирной продукции команды, а вечерами будет проходить чествование спортсменов-победителей Европейских игр.

"Можно будет прийти и вживую пообщаться с нашими спортсменами там", - рассказал он.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования пройдут в 15 видах спорта (23 дисциплинах), среди которых: акробатика, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт и другие.

В торжественных мероприятиях и соревнованиях Европейских игр-2019 будут задействованы: спорткомплекс "Минск-Арена", стадион "Динамо", спорткомплекс "Чижовка-Арена", Дворец спорта , СОК "Олимпийский", Falcon Сlub, ССК Sporting Club, ССК им.маршала С.Тимошенко, Palova Arena , Дворец тенниса, спорткомплекс "Уручье", гребной канал в Заславле, Футбольный манеж.

Официальный девиз Европейских игр-2019 – Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"), талисман – лисенок Лесик.

Специально к Играм для граждан целого ряда стран введен безвизовый режим с разными сроками пребывания. Гости могут въезжать в Беларусь через любые пункты пропуска. Кроме того, для жителей государств, не входящих в этот список, есть возможность пребывать в Беларуси без визы в течение 30 дней при условии въезда и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск.

Также в период работы II Европейских игр 2019 будет организовано 10 фан-зон в Минске, областных и районных городах Беларуси.

Решение о передаче Беларуси права на проведение вторых Европейских игр было принято 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Минске.