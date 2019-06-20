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Евросовет принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ

20.06.2019 21:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил в Twitter, что участники заседающего в Брюсселе саммита ЕС договорились о продлении на полгода экономических санкций в отношении России.

"Санкции против России единогласно продлены еще на шесть месяцев из-за недостаточной реализации Минских соглашений", - написал Ааманн в четверг вечером.

"ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины спустя пять лет после незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя", - отметила в Twitter представитель пресс-службы Совета ЕС Виржини Баттю.

Ранее другой источник в Брюсселе сообщил о том, что официальное решение по этому поводу на следующей неделе должен принять Совет ЕС.

 
 
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Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил в Twitter, что участники заседающего в Брюсселе саммита ЕС...
 
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