Музыкант группы Neuro Dubel утверждает, что сам нанес себе ранение в живот. СК возбудил уголовное дело

Источник материала: Интерфакс

Следователями устанавливаются обстоятельства получения ножевого ранения Юрием Наумовым, музыкантом группы Neuro Dubel, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Установлено, что в одной из столичных квартир в течение нескольких дней мужчина и молодая пара распивали спиртные напитки. Днем 18 июня текущего года на номер 103 обратилась девушка с просьбой приехать к ней в квартиру для оказания медицинской помощи. Прибывшими медиками у музыканта было обнаружено ножевое ранение в области живота, оказана необходимая помощь. Затем он был доставлен в учреждение здравоохранения, где продолжает находиться до сих пор.

Советским районным отделом г. Минска СК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

На причастность к совершению преступления проверяются 25-летний парень и 19-летняя девушка, проживающие в квартире.

В ходе следствия Наумов пояснил, что ножевое ранение он причинил себе самостоятельно и на него никто не нападал.

В настоящий момент следователи проводят необходимые процессуальные действия в целях достоверного установления всех обстоятельств.