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Алексей Ягудин высказался о Дарье Домрачевой накануне II Европейских игр

20.06.2019 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» вышла на финишную прямую. Сегодня, 20 июня, марафон продолжил путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь побывал в Ботаническом саду. Затем эстафету принял маэстро Валентин Елизарьев. Символ ярких побед побывал в зрительном зале Большого театра. Факел вынесли и на главную академическую сцену страны, где в этот момент шла репетиция оперы «Евгений Онегин».

Алексей Ягудин высказался о Дарье Домрачевой накануне II Европейских игр

К слову, в Большом тоже готовятся к марафону, только хореографических хитов. Он стартует 21 июня с премьеры Мариинского театра.

«Священный огонь, который пришёл в Большой театр»: Валентин Елизарьев принял эстафету «Пламя мира»

Эстафета огня сегодня также озарила аллеи парка Победы. Здесь марафон стал самым массовым, к нему присоединились жители Минска.

Алексей Ягудин высказался о Дарье Домрачевой накануне II Европейских игр

Завершающий этап «Пламени мира» совпал с большим символическим стартом. Акция «Европейские забеги» – это благотворительный проект в помощь детям с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь страны. Забег стартовал в Гомеле в мае. Его участники должны пробежать 200 тысяч километров.

Алексей Ягудин высказался о Дарье Домрачевой накануне II Европейских игр

Марина Арзамасова, чемпионка мира и Европы в беге на 800 метров:
Для меня это очень важные соревнования. В этом году это вообще самый важный старт для меня, который заставил меня выйти из декрета, не задерживаться там. Моей дочке только позавчера исполнилось 10 месяцев. Конечно, я поставила себе цель подготовиться к этим соревнованиям, что я и сделала.

Алексей Ягудин высказался о Дарье Домрачевой накануне II Европейских игр

Алексей Ягудин, звездный посол II Европейских игр 2019 года:
Любые спортивные достижения той или иной страны – это лицо той или иной страны. Это же приятно, когда ты видишь, что, например, Домрачева побеждает в биатлоне на протяжении сезонов, борется...

21 июня эстафета «Пламя мира» завершит свой путь на стадионе «Динамо», где состоится торжественная церемония зажжения чаши Олимпийского огня.

Как стало известно, флагоносцем белорусской дружины на таком знаковом событии и капитаном команды станет участник шести Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы Владимир Самсонов. Такое решение принято на общем собрании сборной Беларуси в Деревне атлетов.

Алексей Ягудин высказался о Дарье Домрачевой накануне II Европейских игр

Алексей Ягудин высказался о Дарье Домрачевой накануне II Европейских игр

Люди в материале: Алексей Ягудин, Марина Арзамасова
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» вышла на финишную прямую. Сегодня, 20 июня, марафон продолжил путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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