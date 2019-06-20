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Алексей Ягудин высказался о Дарье Домрачевой накануне II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» вышла на финишную прямую. Сегодня, 20 июня, марафон продолжил путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь побывал в Ботаническом саду. Затем эстафету принял маэстро Валентин Елизарьев. Символ ярких побед побывал в зрительном зале Большого театра. Факел вынесли и на главную академическую сцену страны, где в этот момент шла репетиция оперы «Евгений Онегин».
К слову, в Большом тоже готовятся к марафону, только хореографических хитов. Он стартует 21 июня с премьеры Мариинского театра.
Эстафета огня сегодня также озарила аллеи парка Победы. Здесь марафон стал самым массовым, к нему присоединились жители Минска.
Завершающий этап «Пламени мира» совпал с большим символическим стартом. Акция «Европейские забеги» – это благотворительный проект в помощь детям с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь страны. Забег стартовал в Гомеле в мае. Его участники должны пробежать 200 тысяч километров.
Марина Арзамасова, чемпионка мира и Европы в беге на 800 метров:
Алексей Ягудин, звездный посол II Европейских игр 2019 года:
21 июня эстафета «Пламя мира» завершит свой путь на стадионе «Динамо», где состоится торжественная церемония зажжения чаши Олимпийского огня.
Как стало известно,
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Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» вышла на финишную прямую. Сегодня, 20 июня, марафон продолжил путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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