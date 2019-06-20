Стартовали продажи таунхаусов в жилом комплексе «Малиновка»!

Источник материала: Виртуальный Брест

Таунхаусы – золотая середина между отдельным домом и квартирой. Они идеально подходят тем, кто мечтал о роскошном просторном жилье, но при этом не хотел расставаться с удобствами мегаполиса.

Городские таунхаусы – это двухэтажные квартиры с отдельным входом. На первом этаже – уютная и светлая гостиная с панорамными окнами и выходом на задний двор, просторная кухня, санузел. На втором этаже – три жилых комнаты с продуманной планировкой, санузел. Есть чердачное помещение с возможностью в дальнейшем размещения на нем жилой мансарды.

В собственности земельный участок, на котором при желании можно оборудовать палисадник, разбить клумбы и высадить цветы, оборудовать зону барбекю.





Общая площадь двухэтажной квартиры от 141 до 144 м2. Высота потолков 2,9 м. В каждом таунхаусе предусмотрена терраса, где можно приятно отдохнуть.

Дома построят из газосиликата с утеплением минераловатными плитами. Фасады домов вентилируемые и запроектированы в едином стиле с применением фиброцементных панелей NICHIHA, которые в любое время года будут смотреться очень привлекательно и удлинять срок их эксплуатации. Низкая потеря тепла в домах также будет достигнута за счет качественного остекления

Жилье сдают с черновой отделкой.

В отделку квартир входит:

- установка межкомнатных перегородок;

- штукатурка стен;

- стяжка пола;

- установка входных дверей;

- разводка электрики;

- установка радиаторов отопления, приборов учета воды, электричества, газа, установка розеток и выключателей;

- установка унитаза; газовой плиты; индивидуального газового котла;

- остекление лоджий, стеклопакеты ПВХ.

Отопление в домах поквартирное. В каждом жилом помещении установят газовый двухконтурный турбированный котел для отопления комнат и подогрева воды. Это позволит жильцам существенно экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Предусмотрено и место для хранения автомобиля. В современных условиях дефицита парковочных мест на общих дворовых территориях, таунхаус избавляет жильцов дома от проблемы поиска мест для хранения личных авто.





При проектировании комплекса мы позаботились о жильцах и максимально сохранили зеленую зону для отдыха.

Для детей будет создана дизайнерская игровая площадка с современным оборудованием, чтобы у маленьких жителей в любое время года была возможность интересно и увлекательно проводить время на улице.

Для взрослых и детей построим workout-площадку с современными уличными тренажерами. Жители квартала смогут тренироваться под открытым небом в любое время суток и поддерживаться здоровый образ жизни, который с недавних пор вошел в моду. Для любителей покататься на велосипеде обустроят велопарковки.

Дворовая территория будет озелена, построим скамейки и пешеходные дорожки. Это создаст на территории комплекса благоприятную зону отдыха, уникальную атмосферу, где жильцы смогут проводить совместные вечера, праздники и спортивные соревнования.





Еще одна отличительная особенность застройки в том, что здесь в отличие от загородных территорий есть все необходимые коммуникации.. Собственникам не надо волноваться, будет ли горячая вода, когда включат отопление, не случится ли подтопление после сильного ливня.

Застройщиком проекта ЖК «Малиновка» выступила компания ООО «Белпрок Строй Групп».

Более подробную информацию о проекте можно узнать на сайте малиновка.бел , а также по телефону в г. Бресте + 375 29 200 22 00.